Rozbřesk: Trochu předčasná sázka na eurodolar

Kurz eurodolaru vystřelil v závěru minulého obchodního týdne o tři figury výše, přičemž tento pohyb kopíroval úlevu na akciových i dluhopisových trzích. Tu přitom spustily dvě na sobě nezávislé události: jednak zpomalení americké inflace a jednak odchod ruských vojsk ze strategického jiho-ukrajinského města Cherson, které Ukrajina chtěla dobýt zpět a stabilizovat frontovou linii před nastávající zimou. Má tak díky hypotetickému zklidnění rusko-ukrajinské fronty euro zaděláno na trvalejší zisky, resp. bere překvapivě nižší říjnová americká inflace dolaru vítr z plachet?



Pravdou je, že poslední klíčové územní zisky ukrajinské armády evokují myšlenku, kterou poměrně otevřeně rozvíjel týdeník Economist ve svém posledním čísle, a tou je začátek debaty, jak by mohla vypadat dohoda o příměří. V tomto kontextu je pak třeba vidět, že euro dnes trpí tím, že za humny je válka s tudíž si sebou nese i s ní spojenou rizikovou prémii. Eventuální klid zbraní na Ukrajině by rizikovou prémii u evropských aktiv mohl jistě odbourat, bude to však spása pro samotné euro? Fundamentálně vzato totiž, příměří mnoho nezmění - velký ruský trh bude i nadále pod sankcemi a Evropa odtud relativně levné komodity stále nedostane. Obrovský schodek zahraničního obchodu eurozóny - neboli hlavní negativní důsledek války pro euro - tudíž eventuální příměří jen tak nevymaže.



Pokud jde o reakci dolaru na zpomalení inflace, tak to má svůj krátkodobý (cyklický) a střednědobý vliv. Cyklicky vzato přišla negativní korekce dolaru v momentě, kdy americká výnosová křivka měla v sobě započítaný již hodně agresivní Fed. Před zveřejněním říjnového inflačního čísla trh sázel na to, že sazby Fedu vyšplhají v průběhu roku 2023 na(d) hodnotu 5,25 %. Nyní je to významné méně, což dává menší potenciál pro výraznější výprodej USD v okamžiku, pokud některá z další dat zklamou.



Ovšem ani střednědobý pokles americké inflace a s tím spojené snížení sazeb Fedu nemusí nutně vyvolat výrazné a dlouhodobé oslabení dolaru. Pokud takový pohyb sazeb Fedu nebude motivován recesí, ale snížením inflace ke dvouprocentnímu cíli, tak reálné dolarové sazby (tj. úroky očištěné o inflaci) budou stále vyšší než eurové. Kladný reálný úrokový diferenciál (mezi dolarovými a eurovými sazbami) nemusí být rychlejším poklesem inflace v USA ohrožen, což může činit návrat eurodolaru vysoko nad paritu neudržitelným.



*** TRHY ***



Eurodolar

Při absenci dat na začátku týdne může eurodolar jednak monitorovat spíše politické dění (dopočítávání hlasů v amerických volbách, schůzka G20) a jednak dění ve světě kryptoměn, kde výprodej nabírá na obrátkách (více o eurodolar v úvodním textu).



Akcie

Páteční obchodní seance na Wall Street se nesla v duchu čtvrtečního obchodního dne, kdy trhy zažily nejvydařenější den od jara 2020 (Nasdaq Composite přidal 7,35 %, SPX 500 5,54 % a DJIA 3,70 %). K nejsilnějším sektorům se v pátek zařadil energetický, který vzrostl o 3,1 % (Chevron +2,90 %, Exxon Mobil +3,13 %). V nastoleném tempu pokračovaly akcie z polovodičového sektoru, a i v pátek výrazněji poskočily, AMD US +5,70 %, NVDA US +3,66 %, MU US +3,73 %. Pozadu nezůstaly ani akcie Intelu, INTC US +2,25 %. Z technického pohledu pře prodané akcie Amazonu po čtvrtečním mohutném růstu o 11,52 % i při páteční seanci posílily o více jak 4 % a vrátili se zpět nad hladinu 100 USD. Wall Street aktuálně: DJIA +0,1 %, SPX 500 +0,9 %, Nasdaq Composite +1,9 %.