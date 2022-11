VIG oznámila růst pojistného. Evropské burzy mohou otevírat v plusu. Naděje živí i americké rozhovory

Futures na hlavní americké i evropské akciové indexy rostou před začátkem evropského obchodování shodně ve zhruba stejném rozsahu. Přidává i euro k dolaru. Zdrojem nadějí mohou ráno být signály urovnanějších vztahů mezi Washingtonem a Pekingem a solidnější vyhlídky pro čínskou ekonomiku. Dnešní čísla z čínského průmyslu a maloobchodu za říjen ale odhady nepřekonala.

Futures: DAX +0,57 %, CAC +0,5 %, FTSE +0,1 %. DJIA +0,5 %, S&P 500 +0,7 %, Nasdaq +1,0 %



V asijském obchodování stojí za zmínku akcie v Hongkongu, jejichž hlavní index Hang Seng se chystá technicky vstoupit do býčího trhu.

Euro se k dolaru posunulo výše nad paritu, hlavní měnový pár byl naposledy na 1,040 EURUSD. Jen oslabil poté, co Japonsko neočekávaně oznámilo kontrakci své ekonomiky, ve třetím kvartálu anualizovaně o 1,2 procenta, zatím trh čekal expanzi, a to ve stejně velkém rozsahu.

Rakouská pojišťovací skupina oznámila nárůst pojistného za prvních devět měsíců roku o více než 13 procent a zisk před zdaněním ve stejném období vyšší o desetinu. V samotném třetím čtvrtletí se pojistné zvýšilo o 17,9 % na 3,087 miliardy EUR. Rozdělitelný čistý zisk dosáhl 100,1 mil. EUR.

potvrzuje doporučení Outperform pro akcie s cenovým cílem 45 EUR.

Na programu jsou dnes výsledky německého průzkumu očekávání ZEW a předběžná data o výkonu ekonomiky EU a eurozóny za třetí čtvrtletí. Odpoledne je doplní americký výrobní inflace a index Empire Manufacturing.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) poslalo do zkráceného připomínkového řízení návrh nařízení vlády, které by pro firmy spustilo možnost v případě nedostatku plynu čerpat státní příspěvek na zaměstnance. O takzvaném kurzarbeitu včera zástupci odborů a zaměstnavatelů jednali s ministry na zasedání tripartity. Nařízení by podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mohlo být jako pojistka nachystáno a Evropskou komisí schváleno do konce roku.

Velké firmy v Česku mohou ode dneška žádat ministerstvo průmyslu a obchodu o dotace, které jim mají kompenzovat zvýšené náklady na energie. Stát podnikům plánuje rozdělit až 30 miliard korun. Žádosti budou moci firmy podávat od dnešních 09:00

Z firem se dočkáme prvních hvězd amerického maloobchodu: Walmart a mohou dokreslit obrázek o kondici americké soukromé spotřeby. Klíčové podle některých analytiků ovšem bude, jak se firmám podařilo před vánoční sezónou likvidovat zboží na skladech.