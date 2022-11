Big Tech a ti druzí: Trendy pro příští dekádu aneb hledáme budoucí vitěze - online konference 29. listopadu od 15:00

Hledáme budoucí vítěze po zemětřesení na technologiích! Přijměte naše pozvání a připojte se v úterý 29. listopadu 2022 od 15:00 hodin k online konferenci Patria Finance "Big Tech a ti druzí: Trendy pro příští dekádu". Poslechněte si, které směry v oblasti technologií vnímá jako dlouhodobě perspektivní exkluzívní host Michal Pěchouček, člen vedení GEN Digital (Avast) pro technologie, inovace a výzkum a expert nejen na oblast umělé inteligence, strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Konkrétní investičně zajímavé dlouhodobé příležitosti ve světě technologií pak rozeberou hlavní analytik Patrie Tomáš Vlk se zkušenými analytiky orientovanými na světové trhy, včetně právě sektoru technologií, Branislavem Sotákem a Jánkem Hladkým. Odpovíme na Vaše dotazy a dozvíte se třeba i to, do čeho nejvíce investují klienti Patria Finance, technologie nevyjímaje. Nezapomeneme na technologické tituly na pražské burze. Na akci se registrujte online a zdarma zde.

Letošek přinesl dlouho nevídaný zlom na finančních trzích, ztělesněný krom jiného nejvýraznějšími turbulencemi technologických titulů od prasknutí dotcom bubliny na přelomu tisíciletí, včetně dosud neotřesitelného Big Techu. Nejen letošek pak poznamenala válka na Ukrajině a zlom v měnové politice centrálních bank poté, co roky předchozí doprovázela pandemie covidu a masívní státní podpora. Kapitálové trhy v tomto důsledku prošly strmými růsty, velkými propady a procházejí také velkými změnami. Řada investorů vyhledává nyní levnější akcie k nákupu, jiní se rovnou dívají dále do budoucnosti a hledají zřetelnější a pevnější dlouhodobé trendy. Obě tyto úvahy se mohou střetnout v TECHNOLOGICKÉM SEKTORU.

Kde se ale setkají? Byl letošní prudký propad na trzích předzvěstí konce jedné velké éry, koncem Big Techu, jak jej známe dnes, koncem bezmezné oblíbenosti dravých inovativních firem růstového a startupového charakteru? Technologiím jako takovým nadále věří klienti Patria Finance, jak si ukážeme na průzkumu mezi nimi. Řadu velkých příležitostí v nich vidí také analytici Patria Finance. Konec konců, kde jinde by se měla objevit další "velká věc" v technologickém pokroku? Ale: Najde dnešní Big Tech druhý dech? Otevřou se nové příležitosti v oblasti umělé inteligence, polovodičů, cloudu nebo robotiky? Na která konkrétní jména vsadit?

Právě na to chceme odpovědět na online investiční konferenci Patria Finance 29. listopadu od 15:00. Na akci pod názvem BIG TECH A TI DRUZÍ: TRENDY PRO PŘÍŠTÍ DEKÁDU jsme si pozvali respektovaného hosta. Michal Pěchouček vede hlavní technologické, inovační a výzkumné týmy, které řídí bezpečnostní systémy v GEN Digital (dříve Avast) a rovněž určuje technologickou vizi společnosti, kterou je digitální bezpečnost se zaměřením na člověka a další oblasti. Je zodpovědný za vědecký výzkum společnosti v oblasti umělé inteligence, strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Dříve působil jako technický ředitel společnosti Avast. Před nástupem do Avastu působil více než dvacet let jako profesor na ČVUT v Praze, kde v roce 2001 založil Centrum umělé inteligence. Je autorem více než 400 publikací s vysokým dopadem a přispěl mnoha inovativními aplikacemi umělé inteligence do výzkumu v oblasti informatiky. Během své akademické kariéry spoluzaložil několik technologických startupů. Na jeho pohled na nejdynamičtější a nejvíce perspektivní směry technologického světa navážeme a v následujícím bloku online konference technologický sektor uchopíme z pohledu konkrétních investičních příležitostí. Diskutovat je budou hlavní analytik Patrie Tomáš Vlk s kolegy Branislavem Sotákem a Jánem Hladkým, zkušenými analytiky se zaměřením na zahraniční investiční příležitosti, zejména pak právě technologická jména. Těšíme se na Vás 29. listopadu od 15:00! Na akci se registrujte online a zdarma zde.

ŘEČNÍCI:

Michal Pěchouček vede hlavní technologické, inovační a výzkumné týmy, které řídí bezpečnostní systémy, a rovněž určuje technologickou vizi společnosti, kterou je digitální bezpečnost se zaměřením na člověka a další oblasti. Je také zodpovědný za vědecký výzkum společnosti v oblasti umělé inteligence, strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Dříve působil jako technický ředitel společnosti Avast.



Před nástupem do Avastu působil více než dvacet let jako profesor na ČVUT v Praze, kde v roce 2001 založil Centrum umělé inteligence. Je autorem více než 400 publikací s vysokým dopadem a přispěl mnoha inovativními aplikacemi umělé inteligence do výzkumu v oblasti informatiky.



Během své akademické kariéry spoluzaložil několik technologických startupů, například firmy Cognitive Security, která se zabývá kybernetickou bezpečností (v roce 2013 ji koupila společnost CISCO), AgentFly Technologies, která se specializuje na řízení autonomního provozu letadel, a Blindspot Solutions, která vyvíjí umělou inteligenci pro průmyslové aplikace (v roce 2017 ji koupila společnost Adastra Group). Vedl centrum výzkumu a vývoje pro umělou inteligenci a zabezpečení počítačů ve společnosti CISCO Systems a pracoval jako stratég v kanceláři technického ředitele společnosti CISCO Security. Je také partnerem společnosti Evolution Equity Partners, která se zabývá investicemi rizikového kapitálu se specializací na kybernetickou bezpečnost. Je spoluzakladatelem iniciativy prg.ai, jejímž cílem je vytvořit z Prahy v oboru umělé inteligence centrum nejvyšší světové úrovně. Je členem představenstva několika startupů z oboru umělé inteligence a jako raný investor podporuje český ekosystém umělé inteligence.



Vystudoval University of Edinburgh a získal doktorát v oboru umělé inteligence na ČVUT v Praze. Působil také jako hostující profesor na University of Southern California, University of Edinburgh, Binghamton University a University of Calgary.



Je členem správních rad několika neziskových organizací zaměřených na vzdělávání, je dlouholetým sponzorem organizací Člověk v tísni a Paměť národa a je členem představenstva českého deníku Deník N.

Tomáš Vlk je hlavním analytikem Patria Finance. V rámci analýzy investičního prostředí a výběru vhodných strategií se zabývá klíčovými tržními tématy, makroekonomickou situací i riziky. Jeho záběr tak sahá od ekonomických výhledů přes kroky centrálních bank či geopolitiku. Je expertem na klíčová investiční a ekonomická témata, finanční trhy USA a eurozóny, měny, centrální banky.

Branislav Soták aktivně sleduje širokou paletu společností obchodovaných na hlavních západních burzách, ze kterých vybírá vhodné investiční příležitosti. Díky tomu má přehled nejen o vývoji cen akcií, ale zejména o důležitých faktorech, které je ovlivňují. Ty zahrnují jak specificky firemní události, tak samozřejmě i dění v sektoru nebo vlivy společné pro celý trh. Je expertem na zahraniční akcie a akciová témata, portfolia, investiční strategie a tipy.

Ján Hladký vyhledává investiční příležitosti na vyspělých západních trzích, kde se zejména věnuje firemním tématům, jako jsou finanční výsledky, výhledy pro zisky či jiné zprávy hýbající s cenou. Svým záběrem je rozkročen mezi USA a západní Evropou a spadají sem ta největší a nejznámější jména.