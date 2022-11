Víkendář: Templeton o inflaci, delším období vysokých sazeb a investovatelnosti Číny

Poslední čísla týkající se inflace byla sice pozitivní, stále je však zřejmě příliš brzy na tvrzení, že cenové tlaky dosáhly svého vrcholu. Pozornost je totiž třeba věnovat i tomu, že tento cyklus se liší od předchozích v tom, že inflaci vedle poptávky zvedají i nabídkové faktory včetně cen energií a mzdových tlaků. Pro Bloomberg to uvedl Manraj Sekhon z Templeton Global Investments.



Investor míní, že i kdyby inflační tlaky již skutečně dosáhly svého vrcholu, inflace nebude pravděpodobně rychle klesat a po nějakou dobu se bude držet na vyšších úrovních. Příčinou jsou tenze na nabídkové straně ekonomiky. To pak znamená, že americká centrální banka v dohledné době nepřikročí k uvolňování své monetární politiky a sazby tedy nějakou dobu zůstanou výše. „,Musíme pak zvažovat, co to znamená pro trhy,“ uvedl Sekhon.

Nemůže výhled výrazně ovlivnit dění v Číně? Templeton podle jeho zástupce věří, že v Číně postupně přijde uvolnění pandemických restrikcí i ekonomické politiky. Až se Čína otevře, bude to mít výrazný dopad na poptávku a finanční trhy, včetně těch evropských. V neposlední řadě by měly dění v její ekonomice sledovat zahraniční centrální banky. Sekhon se totiž domnívá, že otevírání čínského hospodářství povede kvůli zmíněnému růstu poptávky ke krátkodobému zvýšení poptávkových inflačních tlaků ve světové ekonomice.

Zmíněné tlaky by se mimo jiné mohly projevit na cenách energií a Fed a další centrální banky by tedy měly uvážit, jak na situaci vyvolanou změnami v Číně reagovat. Ohledně „investovatelnosti“ Číny pak expert uvedl, že po téměř dvou letech, kdy jsou uplatňovány pandemické restrikce a ceny řady aktiv výrazně klesly, se na čínských trzích dá najít hodnota. Podle něj například ve firmách a sektorech napojených přímo na spotřebitele, protože ten byl v posledních letech velmi svázán restrikcemi a v celé ekonomice je velká neuspokojená poptávka.



Dalším investičním tématem je ve spojitosti s Čínou prémiové zboží a služby, protože spotřebitel by se měl posouvat tímto směrem. Sekhon pak zmínil i téma elektrifikace dopravy, ve které se Čína podle experta nachází na samé špici globálního vývoje. Otevírání Číny a možné přibližování se inflačnímu vrcholu v USA by pak mohlo vést k tomu, že kapitál bude zase více proudit směrem z USA do zbytku světa.



Expert míní, že v současné fázi cyklu se sazby mohou blížit svému vrcholu, valuace naopak ke dnu, „ale fundament se zhoršuje.“ V roce 2023 podle Templetonu přijde recese, která „nebude ani moc dlouhá, ani moc hluboká.“ Důvodem je i to, že bankovní sektor je nyní poměrně silný a investoři by měli hledět do budoucna směrem k oživení, míní expert.



Zdroj: Bloomberg