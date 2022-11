Pokles aktivity v podnikatelském sektoru eurozóny se zmírnil, poptávka dál klesá

Pokles aktivity v podnikatelském sektoru eurozóny se v listopadu zmírnil, celková poptávka ale pokračuje v poklesu. Ukázal to průzkum, jehož předběžné výsledky dnes zveřejnila společnost S&P Global. Spotřebitelé kvůli rostoucím životním nákladům omezují výdaje, zatímco ekonomové předpovídají, že hospodářství eurozóny v příštích měsících vstoupí do recese, která nebude mírná.



Souhrnný index nákupních manažerů, který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách, za listopad vzrostl na 47,8 bodu. V září byl po zpřesnění dat na 47,3 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index klesne a dostane se na 47 bodů. Listopad je nicméně už pátým měsícem, kdy se index pohybuje pod hranicí 50 bodů, která odděluje růst od poklesu.



Na propad aktivity má teď největší vliv krize životních nákladů, která omezuje poptávku. "Další pokles podnikatelské aktivity v listopadu zvyšuje pravděpodobnost, že ekonomika eurozóny sklouzne do recese," uvedl hlavní ekonom společnosti S&P Global Chris Williamson.



Aktivita v dominantním odvětví služeb opět klesla. Její index je na stejné hodnotě, jako bylo říjnové dvacetiměsíční minimum, které činilo 48,6 bodu. Analytici odhadovali, že index klesne na 48 bodů.



Aktivita ve zpracovatelském průmyslu, na který doléhají vysoké ceny energií a problémy v dodavatelských řetězcích, se také snížila, ale mírněji. Hlavní index vzrostl na 47,3 bodu ze 46,4 bodu v říjnu. Analytici čekali pokles na 46 bodů.



Míra inflace v eurozóně v říjnu dosáhla rekordních 10,6 procenta. To je vysoko nad cílem Evropské centrální banky (ECB), která ji chce mít kolem dvou procent. Inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni od zavedení jednotné evropské měny euro před více než dvaceti lety. ECB na konci října zvýšila svou základní úrokovou sazbu o dalších 0,75 procentního bodu. Posunula ji tak na dvě procenta, maximum od roku 2009.