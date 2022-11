Trhy mylným očekáváním dotlačí Fed ke zvednutí sazeb nad 5 %, domnívá se ekonom William Lee

Už od Jackson Hole Fed jasně říká, že jeho politika má za cíl snížení inflace na 2 %. Různí zástupci centrální banky ve svých projevech kladou důraz na odlišné věci, ale celkově hovoří stále stejně. Trhy se ale nyní domnívají, že Fed už otočí a v konečném důsledku to může znamenat, že centrální banka zvedne sazby až nad 5 %, aby si udržela svou důvěryhodnost. Pro CNBC to uvedl William Lee z Milken Institute.



Ekonom ale také míní, že pokud by přišla znatelná dezinflace, takový vývoj by sám o sobě posílil důvěryhodnost americké centrální banky a ta by tak nemusela zvedat sazby popsaným způsobem. Úvahy o obratu v monetární politice, které se objeví pokaždé, když přijdou nějaká o trochu lepší čísla o inflaci, každopádně Fedu výrazně ztěžují jeho práci.



Na spekulace o obratu v sazbách podle ekonoma jasně reagoval James Bullard. Ten podle ekonoma dal najevo, že „pokud s tím trhy nepřestanou, sazby možná budou muset růst až k 7 %“. I on vysílá signál, že „Fed neotočí a myslí to vážně“. Pomohlo by, kdyby zástupci centrální banky „hovořili méně“? Na tuto otázku Lee odpověděl, že lepší by bylo, kdyby hovořili jasněji. Situaci totiž nepomáhá, pokud někdo z Fedu tvrdí, že je třeba brát do úvahy „kumulativní efekt dosavadního zvýšení sazeb“ a podobně. Takové signály totiž vedou trh k uvedeným úvahám o obratu v monetární politice, které by mohly mít popsané důsledky.







Projevy zástupců Fedu by se tedy podle ekonoma měly vyvarovat toho, aby dávaly základ úvahám o obratu. „Ten může přijít, ale ne nyní,“ dodal Lee. Podle něj je pro Fed významným tématem obnovení důvěry a obrat by měl být mimo diskusi až do chvíle, „kdy bude jasný návrat inflace k 2 %“.



Ohledně spotřeby Lee uvedl, že se hodně hovoří o obrovském objemu úspor, kterými domácnosti stále disponují. Nicméně tyto úspory jsou podle něj koncentrovány u bohatších domácností. Ta chudší polovina se zadlužuje, shání druhé zaměstnání a finančně žije ze dne na den. Americká ekonomika je v tomto ohledu znatelně rozdělena a je zavádějící uvažovat plošně o silném spotřebiteli, který může čerpat z vysokých úspor. „Tohoto pohledu, který živí i trhy, se musíme zbavit,“ uzavřel ekonom.



Zdroj: CNBC