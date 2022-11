Klíčová investiční a ekonomická témata pro rok 2023 podle Morgan Stanley

Andrew Sheets z shrnul na stránkách banky hlavní investiční témata pro rok 2023. Nejdříve se hovořilo o inflaci, u níž podle experta řada investorů pochybuje o poklesu. Nicméně věří, že k němu příští rok skutečně dojde, a to bez recese.



Morgan Stanley pro příští rok počítá s hladkým přistáním amerického hospodářství. Monetární politika centrální banky by tedy neměla vést k inflaci. Navíc, jak bylo uvedeno, i přesto ekonomové banky čekají pokles inflačních tlaků. V některých oblastech, jako je například výroba aut, by dokonce mělo dojít k deflaci.



Sheets míní, že většina investorů nyní s recesí počítá. V konkrétně odhadují, že ekonomika příští rok poroste o 0,5 %, „což není právě silný růst“. Recesi by se tak vyhnula jen těsně a dojde k tomu z toho důvodu, že Fed na počátku roku postupně přestane zvedat sazby. Vývoj v reálné ekonomice a na straně monetární politiky se pak bude mimo jiné promítat do kurzu dolaru, u kterého banka příští rok čeká oslabování.



Predikce vývoje kurzu dolaru stojí na zmíněném předpokladu slábnoucích inflačních tlaků. Ekonomové banky dokonce míní, že překvapení možná půjdou spíše na stranu lepších čísel týkajících se inflace, a tudíž na stranu méně razantního zvedání sazeb. Tlak na posilování americké měny by měl zeslábnout i díky vývoji v Číně. totiž věří, že čínská vláda příští rok uvolní pandemické restrikce. To pomůže k větší rovnováze ve světovém hospodářství, proto přijde i menší tlak na silný dolar.



Ohledně korporátních dluhopisů Sheets uvedl, že předpokládá růst míry defaultů ze současných velmi nízkých úrovní na historický průměr. Ten by se měl pohybovat kolem 4,5 % a expert k tomu uvedl, že podle některých investorů je tento odhad příliš skeptický, jiní mu zase tvrdí, že jde o přílišný optimismus. Názory na vývoj v této oblasti jsou tedy hodně rozdílné, podobně tomu je ale i u inflace či růstu produktu. Za povšimnutí přitom stojí, že neočekává, že by míra defaultů rostla nad průměr tak, jako tomu bývalo během předchozích recesí či zpomalení růstu ekonomické aktivity.



Banka také hovoří o ochlazení na realitním trhu, nedojde ale podle ní k výraznějšímu poklesu cen realit. K němu došlo například po finanční krizi, jenže tehdy na trhu docházelo ve větším množství k vynuceným prodejům. Takový vývoj ale banka nyní nečeká a samotné ochlazení poptávky po nemovitostech podle jejích ekonomů na znatelný pokles cen stačit nebude.



Zdroj: Morgan Stanley