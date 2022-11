Další ukazatel právě napověděl, že se schyluje k recesi

Recesi už nesignalizují jenom americké dluhopisy. Poprvé po dvou desítkách let se do inverze zhouply také globální bondy, respektive ukazatel měřící globální výnosovou křivku. Průměrný výnos státního dluhu se splatností 10 a více let klesl pod výnos dluhových papírů se splatností za jeden až tři roky, ukazují agregátní subindexy globálního bondu podle agentury Bloomberg. To se stalo poprvé od začátku tohoto tisíciletí, kam sahají údaje.

Inverze výnosové křivky se obvykle považuje za předzvěst hospodářské recese, protože investoři vzhledem k pesimismu nad hospodářskou prognózou vyměňují svoje peníze za dluhopisy s delší splatností. Obavy z recese přitom narůstají, protože centrální bankéři po celém světě avizují, že budou dál utahovat měnovou politiku, aby zkrotili růst spotřebitelských cen.

Světová výnosová křivka se poprvé minimálně od roku 2000 zhoupla do inverze:

Prezidentka ECB Christine Lagardeová v pondělí naznačila další pravděpodobné zvýšení úrokových sazeb a s tím, že by byla překvapená, kdyby inflace v eurozóně dosáhla vrcholu. Ve stejný den přišli se svými vyjádřeními čtyři představitelé amerického Fedu, kteří všichni nadhodili, že sazby možná musejí jít ještě více nahoru.

Z velkých ekonomik se už v recesi může nacházet Německo a Spojené státy do ní do poloviny příštího roku pravděpodobně vstoupí, domnívají se analytici AG v čele s hlavním ekonomem skupiny Davidem Folkerts-Landauem.

Inverze globální výnosové křivky nastává v okamžiku, kdy se dluhopisy těší jistému zotavení a rally. Důvodem jsou obavy, že zpomalující ekonomika donutí centrální banky zpomalit tempo, kterým zvyšují úrokové sazby, nebo toto zvyšování dokonce zastavit.

Zdroje: Bloomberg