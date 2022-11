Recese jako býčí tečka za posledními dvěma roky

Indikátorů, které ukazují na znatelný pokles zisků v příštím roce, není zrovna málo. Dnes se podíváme na (další) dva a trochu pouvažujeme nad recesí jako býčí tečkou za inflační epizodou posledních dvou let.



Nordea si všímá určité korelace, či snad vztahu mezi vývojem ziskovosti obchodovaných firem na straně jedné a indexem nových objednávek od Philly Fedu. Implikace grafu jsou celkem jednoznačné: Pokud by se obě proměnné chovaly podobným způsobem jako v minulosti, do pěti měsíců by odhady zisků pro příští rok měly meziročně klesat asi o 20 %:





Zdroj: Twitter



Druhý graf zase porovnává očekávané zisky s důvěrou ředitelů firem. Ta je posunuta o 6 měsíců dopředu (v prvním grafu objednávky předbíhaly zisky o 5 měsíců). Druhý obrázek hovoří v podstatě stejnou řečí jako ten první, implikuje cca 20 % pokles zisků očekávaných pro rok 2023:







Zdroj: Twitter



Větší, či menší pokles očekávaných zisků naznačuje více korelací a závislostí, některé z nich jsem tu již ukazoval. Podle dat Yardeni Research je přitom nyní konsenzus na 231 dolarech na akcii v indexu SPX (což představuje asi 5 % meziroční růst). Index sám je na 3950 bodech, což dohromady implikuje, že trh se obchoduje s poměrem cen a zisků (očekávaných pro 2023) na 17. Toto PE není historicky nijak nízké číslo (i když se nachází mnohem níže, než PE 2020 a 2021). Dalo by se tak říci, že ani na straně ziskových očekávání, ani na straně valuací americké akcie nejsou naceněny na nějakou výraznou recesi.



Zdaleka ne všichni recesi čekají, i když se o ní hovoří horem spodem. Příkladem vyhnutí se recesi jsou predikce , o kterých jsem tu hovořil včera. I kdyby pak přišel pokles zisků, nemusí to ještě nutně vést k poklesu cen akcií. Vše může „zachránit“ PE. Zachraňovalo by se mu jednodušeji, kdyby bylo níže. Pokud by zisky klesly třeba o oněch 20 %, na úrovni cen by to eliminoval růst PE o 20 %, tedy z cca 17 na hodnotu 20,4.



Tím nechci hledat býka za každou cenu - PE nad dvaceti by se fundamentálně rýmovalo pouze s tím, pokud by po nějaké minirecesi mělo přijít prostředí (opět) hodně vlídné pro akcie. Tedy prostředí s nízkými výnosy dluhopisů relativně k dlouhodobějšímu růstu zisků. Což je bezesporu mimo jiné prostředí nízkých inflačních tlaků (opět viz i včerejší článek). Hovořili bychom tedy o recesi, která by byl tečkou za inflační epizodou posledních cca dvou let. Podle cen a valuací akciový trh možná o něčem podobném uvažuje.