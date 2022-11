Rozbřesk: Díkůvzdání v barvě americké recese

Den před oblíbeným severoamerickým svátkem Díkůvzdání zasvítily dva důležité makroekonomické indikátory barvou recese. Pesimistickou řečí promluvily jak pravidelná týdenní data žádostí o podporu, tak index podnikatelských nálad PMI.



Pokud jde o žádosti o podporu, tak především tzv. continuing claims jsou poměrně spolehlivým vysokofrekvenčním indikátorem mapujícím situaci na trhu práce v USA. Pokračující žádosti o podporu vzrostly od svého dna o více než 200 tisíc, což indikuje jasné ochlazení na trhu práce a potažmo nárůst nezaměstnanosti. Pokud tento negativní trend vydrží, tak je v souladu s železným Okunovým zákonem na recesi (pokles HDP) vcelku jasně zaděláno.



Co se týká PMI, tak jak listopadový index nálady v průmyslu, tak index nálady v sektoru služeb výrazně propadl pod klíčovou hodnotu 50 bodů, což by měla být hranice oddělující konjunkturu od recese. Zde je však třeba zdůraznit, že v případě USA nejsou indexy PMI natolik reprezentativní jako jejich statistické protějšky indexy ISM, jejichž časové řady jsou daleko delší a tudíž pokrývají daleko více recesí. Indexy ISM prozatím pod hodnotu 50 bodů nepropadly, ale jejich korelace s PMI je vysoká, přičemž data za listopad budou zveřejněna až na počátku prosince. Na Mikuláše tedy počítejme s tím, že ISM zřejmě vyšlou další dost signál o blížící se recesi v USA.



Na závěr rozjímání o přicházející americké recesi je třeba si říci, že ať již bereme v úvahu týdenní data o žádostech o podporu v nezaměstnanosti či indexy podnikatelských nálad typu PMI, tak vždy je třeba mít na paměti, že jde o souběžné, ale nikoliv o předstihové indikátory recese. Jediným spolehlivým předstihovým indikátorem americké recese je sklon výnosové křivky, který přesně předpověděl osm z osmi posledních recesí. Dodejme, že dolarová výnosová křivka přitom hovoří jasnou řečí - sklon je výrazně inverzní již několik dní v řadě, což je jasný signál toho, že recese v USA - do roka (či maximálně dvou) - přijde.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se bez významnějších impulsů drží nadále poblíž hranice 24,30 EUR/CZK. Dnes budou zveřejněny listopadové indikátory sentimentu mezi tuzemskými spotřebiteli a podniky, nicméně ani jejich další případné zhoršení by korunu nemělo významněji rozhodit. Podobně pak korunový trh přešel včerejší vystoupení Aleše Michla na diskuzním fóru ČNB, na kterém guvernér zopakoval ambici mít fundamentálně silnou korunu. Žádné nové a pro trhy relevantní informace ve vztahu k nastavení aktuální měnové politiky z jeho úst však nezazněly.



Eurodolar

Eurodolar poskočil vzhůru v několika krocích, když reagoval na propad dolarových sazeb, které nejprve reagovaly na nepříznivě vyvíjející se konjunkturální ukazatele USA (viz úvod) a pak také na zápis z posledního jednání Fedu. V něm se objevil jasný signál, že Fed chce zpomalit tempo zvyšování sazeb, což přesně zapadá do zhoršujících se makro indikátorů.

Dnes je v USA svátek, tak by na trhu mělo být klidněji.



Regionální Forex

Forint včera výrazně oslabil v reakci na spekulace německého tisku (FAZ), které signalizují, že by Komise EU měla vyhodnotit poslední legislativní kroky maďarské vlády, které mají nastolit v zemi vládu zákona, jako nedostatečné. To by mohlo vést k tomu, že EU ponechá zmražené transfery ze strukturálních fondů, které by měly plynout do Maďarska v letech 2021-2027 (okolo 7,5 mld. eur). Rozhodnutí Komise v této kauze by mělo být oznámeno 6. prosince - do té doby bude forint zřejmě asi pod tlakem.