EK navrhuje zabavit peníze ruské banky a oligarchů pro pomoc Ukrajině

Evropská komise navrhuje zabavit majetek, který země Evropské unie zmrazily Rusku v reakci na invazi na Ukrajinu. Oznámila to dnes předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, podle níž by konfiskované jmění mělo sloužit pro náhradu válečných škod a poválečnou obnovu Ukrajiny. Unijní exekutiva rovněž navrhuje vytvořit zvláštní mezinárodní tribunál pro ruské válečné zločiny, řekla její šéfka. Návrh na vytvoření tribunálu posléze uvítala kancelář ukrajinského prezidenta.



Ruská agrese způsobila za více než devět měsíců na Ukrajině nepopsatelné utrpení a zemřelo kvůli ní již odhadem přes 100 tisíc ukrajinských vojáků a více než 20 tisíc civilistů, uvedla ráno von der Leyenová. Evropská komise ale později větu o ztrátách ze zveřejněného prohlášení své šéfky vymazala. Generální štáb ukrajinské armády mezitím podle agentury Unian uvedl, že ztráty ukrajinské armády jsou neveřejnou informací, a nemůže je tak komentovat.



Ruská agrese způsobila Ukrajině škody, které se podle EK odhadují na 600 miliard eur (asi 14,6 bilionu korun). "Rusko a jeho oligarchové musí odškodnit Ukrajinu za škody a pokrýt náklady na obnovu země. A my máme prostředky, jak přimět Rusko platit," prohlásila von der Leyenová. Unie podle ní v rámci bezprecedentních sankcí zablokovala 300 miliard eur (zhruba 7,3 bilionu korun) z rezerv ruské centrální banky a zmrazila 19 miliard eur z majetku ruských oligarchů.



Unie by podle von der Leyenové chtěla spolu s partnery vytvořit strukturu, která by peníze investovala a zisky využívala pro pomoc Ukrajině.



Zejména země východního křídla unie už od jara navrhují, aby evropský blok zabavoval zmrazený majetek a využil jej k financování ekonomické pomoci Ukrajině a její poválečné obnovy. Státy EU se v pondělí shodly na tom, že zařadí obcházení sankcí mezi celounijní zločiny, což má k zabavování majetku otevřít cestu. Právní experti přitom upozorňují, že nebude jednoduché jmění oligarchů či bankovních ústavů konfiskovat a mohou hrozit dlouholeté soudní spory.



Šéfka komise dnes také uvedla, že Brusel začne pracovat na vytvoření zvláštního tribunálu, který má vyšetřit a odsoudit možné zločiny páchané Ruskem na Ukrajině.



"Jsme připraveni začít pracovat s mezinárodním společenstvím, abychom získali nejširší možnou mezinárodní podporu pro tento soud," řekla von der Leyenová.



"To je přesně to, co už dlouho navrhujeme," reagoval na návrh na sociální síti Telegram šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak. "Rusko za své zločiny a ničení zaplatí, je to nevyhnutelné," podtrhl.



Do vyšetřování možných válečných zločinů či zločinů proti lidskosti se zapojil Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC). Ten však nemůže soudit zločiny válečné agrese, pokud s tím nebude souhlasit kromě Ukrajiny také Rusko. Kyjev i některé unijní země dlouhodobě volají po zřízení tribunálu zabývajícího se pouze válkou na Ukrajině. Unie však dosud nebyla v této věci jednotná.



Podle von der Leyenové bude EU nadále spolupracovat s ICC, zároveň ale chce získat podporu Organizace spojených národů pro vytvoření tribunálu. Právě podpora Valného shromáždění OSN je podle právních odborníků pro případný vznik zvláštního orgánu klíčová.