Na programu trh práce - dokáže překvapit tak, aby narušil náladu trhů a postoj Fedu?

Zklamání ze včerejších amerických dat investoři nakonec vstřebali bez vážného narušení jejich býčí nálady. Dnes se tak můžeme připravit na další důležité údaje, tentokrát z trhu práce. Konsensus je nastaven na jejich zhoršení oproti říjnu, navíc indikace v průběhu týdne jsou negativní a naznačují spíše podstřelení tržního odhadu, který činí 200 tis. pracovních míst. Vedle toho ale vyjdou také statistiky nezaměstnanosti a mezd.

Z tržní nálady to vypadá nadále na preferenci slabších dat. Muselo by asi dojít k opravdu velkému negativnímu překvapení, aby převážil strach z nastupující recese. Z pohledu Fedu taktéž předpokládáme značnou odolnost vůči překvapení směrem dolů, ale v tom smyslu, že nenaruší plán dál zvedat sazby. Určitou hranicí, nad kterou lze považovat trh práce za utažený, je 100 tis. nových pracovních míst měsíčně. To zhruba odpovídá průměrnému přírůstku pracovní síly, který je tak průběžně vstřebáván firmami. O zmíněném čísle se ostatně zmiňuje také předseda Fedu, takže hodnoty nad ním s výhledem politiky asi nehne. Zároveň za současné situace nečekáme prudké zpomalování mezd, které by měnilo pohled centrální banky na jejich "příliš rychlý" růst.

Evropské akcie jsou před daty většinou mírně dole a z hlavních indexů vidíme drobný růst jen na DAXu. Americké futures jsou taktéž lehce v minusu. Evropské dluhopisové výnosy prodlužují svůj pokles, zatímco americké se dnes pouze stabilizují. Podobně eurodolar už spíše jen drží poslední zisky a příliš se nevzdaluje od současných 1,0525.

Data budou podle nás sice spíše slabší, ale nemají potenciál přinést trhu další pozitiva, co se týče prosincového zasedání Fedu. Na druhou stranu, toto platilo i před posledním projevem předsedy Powella, který svými slovy nakonec spustil euforii, aniž by něco vysloveně pozitivního řekl. Vypadá to tedy, že nálada investorů v rámci Santa Claus rally zatím zůstává odolná.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3759 -0.0044 24.3961 24.3684 CZK/USD 23.1765 0.0432 23.2070 23.1160 HUF/EUR 410.1720 -0.5067 413.0096 408.7400 PLN/EUR 4.6822 -0.1776 4.6934 4.6783

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3868 -0.3469 7.4510 7.3861 JPY/EUR 141.1940 -0.8542 142.2660 140.7650 JPY/USD 134.2535 -0.7871 135.5970 133.6240

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8580 -0.0774 0.8611 0.8573 CHF/EUR 0.9838 -0.2793 0.9866 0.9838 NOK/EUR 10.2677 0.2970 10.2745 10.2309 SEK/EUR 10.8608 -0.0846 10.8803 10.8385 USD/EUR 1.0518 -0.0665 1.0550 1.0510

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4676 -0.0147 1.4719 1.4626 CAD/USD 1.3445 0.1356 1.3453 1.3421