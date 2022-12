Komentář Jana Bureše: Mzdy zrychlují, reálně však pokračuje strmý pád

Průměrná mzda v Česku se vyšplhala na 39858 korun, což je o 6,1 % více než před rokem. Meziroční tempo mezd tak zrychlilo z 4,4 % ve druhém kvartále zhruba tak, jak očekávala centrální banka a o něco méně než jsme předpokládali my.



Přes zrychlení nominálního tempa mezd reálně průměrná mzda padá kvůli rychlejší inflaci stejně prudce jako ve druhém kvartále - o 9,8 % meziročně. To zapadá do našeho základního scénáře, ve kterém bude spotřeba domácností hlavní “koulí na noze” české ekonomiky.







Mezi jednotlivými odvětvími přetrvávají nadále v dynamice mezd rozdíly, ale zdá se, že se postupně zmenšují. V řadě služeb včetně obchodu, pohostinství a IT dynamika mezd zvolnila z okolí dvouciferných úrovní a pohybuje se nyní podobně jako průmysl v okolí 8 %. Co táhlo dynamiku mezd dolů, jsou zejména ne-podniková na stát napojená odvětví - 0,6% nárůst ve zdravotnictví nebo 2,1% ve zdravotnictví.



Předpokládáme, že platy ve veřejném sektoru na přelomu roku také zrychlí (promítne se do nich naplno zářijové 10% navýšení platů vybraných státních zaměstnanců) a lehce zrychlí i dynamika mezd v podnikové sféře. Celkově však bude dynamika mezd dál výrazně zaostávat za inflací a české domácnosti budou dál v průměru reálně chudnout. Odchylka od prognózy centrální banky přitom nebude natolik vysoká, aby dokázala přesvědčit holubičí většinu v bankovní radě k akci.