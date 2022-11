Inflace v Německu v listopadu klesla na deset procent. Reálné mzdy Němců kvůli ní klesají už čtyři čtvrtletí

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v listopadu zpomalilo na deset procent z říjnové hodnoty 10,4 procenta. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Ten dnes také uvedl, že kvůli vysoké inflaci se zaměstnanci v Německu musejí už čtvrtým čtvrtletím v řadě smířit s reálným poklesem výdělků.



Za vysokou inflací stojí zejména ceny energií, které v listopadu meziročně stouply o 38,4 procenta. Pro srovnání, v říjnu se ceny energií meziročně zvýšily o 43 procent. Výrazně zdražují také potraviny, jejichž ceny se meziročně zvýšily o 21 procent, v říjnu to bylo o 20,3 procenta.



Podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie meziroční míra inflace v Německu v listopadu dosáhla 11,3 procenta, což znamenalo proti říjnové hodnotě pokles o 0,3 procentního bodu. Harmonizované údaje za listopad odpovídají očekávání analytiků v anketě agentury Reuters.



Na celý letošní rok očekává německá vláda inflaci na osmi procentech a na rok příští počítá se zpomalením na sedm procent. Kvůli rychlému tempu růstu spotřebitelských cen se snižuje reálná hodnota mezd. Ve třetím kvartálu byl sice index nominálních mezd o 2,3 procenta vyšší než ve stejném čtvrtletí loni, spotřebitelské ceny ale v daném období vzrostly o 8,4 procenta, uvedl statistický úřad. Podle něj to znamená reálný pokles výdělků o 5,7 procenta.



Zaměstnanci v Německu se tak už čtvrté čtvrtletí v řadě musejí smířit s poklesem reálných mezd. Ty v letošním druhém čtvrtletí meziročně klesly o 4,4 procenta, v prvním o 1,8 procenta a ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku o 1,4 procenta.