Zpomalení ekonomiky je cílem Fedu a bezesporu přijde. Období jednoduchých investic skončilo, varuje Ben Powell z BlackRock

Fed možná „aktivně nechce“, aby americké akcie rostly, protože to uvolňuje finanční podmínky, zatímco centrální banka chce jejich utažení. Pokud by tak akciové trhy měly pokračovat v růstu, Fed by to mohlo vést k razantnějšímu zvedání sazeb. Pro Bloomberg to uvedl Ben Powell z Investment Institute.



Stratég míní, že nyní se ekonomika nachází ve specifickém období „mezi bleskem a hromem“. Bleskem tu je monetární utažení, ke kterému již nějakou dobu dochází, a to nejen ve Spojených státech. Hromem, který zatím nezazněl, je pak oslabení hospodářské aktivity, které je výsledkem monetární kontrakce.



Šéf americké centrální banky Jay Powell dává podle stratéga najevo, že lidé by neměli být zmateni dosavadní absencí výraznějšího zpomalení. To „bezesporu přijde“ a je dokonce cílem centrální banky. Pro riziková aktiva jde pak samozřejmě o brzdu. Investiční prostředí se přitom nyní stává celkově složitější a stará jednoduchá pravidla již nemusí fungovat.







Podle stratéga doposud, zjednodušeně řečeno, fungoval býčí přístup se zapáčenými dlouhými pozicemi a nákupy v době, kdy si trhy procházely korekcí. Toto období ale skončilo. Za příklad výrazné změny pak expert uvedl trh s vládními dluhopisy vyspělých zemí. U něj totiž čeká, že výnosy půjdou ještě výš, a ceny tudíž ještě níž. K hluboké změně pak došlo i v ekonomice, protože nyní hraje významnou roli i nabídka.



Před pandemií měly centrální banky podle Powella relativně jednoduchou práci, protože se zaměřovaly téměř výhradně na agregátní poptávku. Nyní hrají velkou roli i nabídkové faktory a problémy ve výrobních vertikálách. Podle experta to povede k dlouhodobějším inflačním tlakům a pro centrální banky bude složitější snížit inflaci ke svému cíli. Debatovat se tak bude v budoucnu i o tom, jaké jsou přínosy dalšího zvyšování nezaměstnanosti s cílem snižování inflačních tlaků.



Na trzích se hovoří o „dvou otočkách“. První z nich je ta v monetární politice americké centrální banky. Zde nevěří, že by k ní mělo v dohledné době dojít. Druhý obrat se týká restrikcí uplatňovaných v Číně v souvislosti s pandemií. Tato otočka již podle experta začíná probíhat a „vypadá to, že Čína se pohybuje k větší otevřenosti ekonomiky“. S tím souvisí „relativní preference“, kterou má nyní vůči asijským akciovým trhům ve srovnání s těmi americkými a evropskými.



