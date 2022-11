Stratégové z Goldman Sachs varují, že ceny akcií ještě neodrážejí riziko recese

Akciové trhy čeká příští rok podle stratégů a divoká jízda, protože ještě nereflektují riziko americké recese.



Tým stratégů včetně Christiana Mueller-Glissmanna a Cecilie Mariotti uvedl, že jejich model implikuje v příštích 12 měsících 39% pravděpodobnost zpomalení růstu v USA, ale riziková aktiva naceňují pouze 11% pravděpodobnost. "To zvyšuje riziko dalších obav z recese v příštím roce," napsali v pondělí. A Binky Chadha z očekává, že index S&P 500 ve třetím čtvrtletí s nástupem recese poklesne na 3 250 bodů, tj. 19 % pod současnou úrovní, načež se ve čtvrtém čtvrtletí opět odrazí.



Akcie v posledních dvou měsících prudce vzrostly, když investoři sázeli na to, že vrchol inflace povede k uvolnění jestřábí politiky Fedu. Stratégové z Goldmanů ale uvedli, že zatímco měnová politika by měla být příští rok malou brzdou, zpomalení globálního růstu naopak bude držet akcie pod tlakem. „Prémie za akciové riziko se zdají být nízké s ohledem na vyšší riziko recese a nejistotu ohledně kombinace růstu/inflace,“ napsali stratégové.





Riziko poklesu akcií je vyšší při slabém růstu a volatilitě a zároveň při vysokých valuacích. Index S&P 500 se obchoduje za 17,5násobku svého forwardového poměru ceny a zisku, a tedy nad svým 20letým průměrem, který je na 15,7násobku.Analýza Goldmanů ukazuje, že akcie mají tendenci růst, jakmile inflace dosáhne vrcholu, ale za předpokladu, že nepřijde recese. V případě kontrakce naopak během šesti až devíti měsíců po vrcholu inflace klesnou v průměru o dalších 10 %. Přestože riziko recese v USA považují za relativně nízké, poznamenali, že napříč třídami aktiv vzrostly obavy z finanční stability a také ukazatele tržního stresu, jako je riziko likvidity a riziko solventnosti. Celkově ale dávají před akciemi přednost dluhopisům vzhledem k tomu, že nabízejí lepší poměr rizika/odměny a v roce 2023 by měly s akciemi korelovat méně pozitivně.Stratégové Goldman minulý týden uvedli, že americký akciový index S&P 500 skončí v roce 2023 na 4 000 indexových bodech, tedy téměř beze změny oproti pondělnímu závěru. V příštím roce očekávají vyšší volatilitu, kterou vystřídá oživení ve druhé polovině roku. Tým také předpovídá, že tento index vykáže oživení ve čtvrtém čtvrtletí a zakončí rok na úrovni 4 500 bodů.Zdroj: Bloomberg