Monetární politika je teď „tvrdá, ale jednoduchá". Recesi předpovídat nelze, její šance je ale hodně vysoká, říká ekonom

Recesi nejde predikovat, ale lze hovořit o její vyšší nebo nižší pravděpodobnosti. V tuto chvíli je pak její pravděpodobnost hodně vysoká. Pro Bloomberg to uvedl hlavní ekonom společnosti Dreyfus Mellon Vincent Reinhart. On sám by se podle svých slov vsadil, že do dvanácti měsíců bude americké hospodářství v recesi. Monetární politika je přitom nyní „tvrdá, ale jednoduchá.“



Podle ekonoma Fed momentálně uplatňuje tradiční monetární přístup. Ten je tvrdý v tom, že vede ke ztrátám na ekonomické aktivitě tak, aby došlo ke snížení inflace. Současná politika je pak jednoduchá proto, že se drží následujícího pravidla: Pokud nevíte, kde se nyní nachází neutrální sazby, zvedněte je na takovou úroveň, u které si budete jistí, že působí restriktivně.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Neutrální sazby by neměly ekonomiku ani brzdit, ani stimulovat. Reinhart tedy říká, že pokud nejdou rozumně odhadnout, nejde ani odhadnout úroveň sazeb, která se už nachází nad neutrálními sazbami. Pak by měl Fed zvedat sazby až do chvíle, kdy si bude jistý jejich restriktivním efektem. „Nechat by je tam měl do doby, kdy bude zřejmé, že bude splněn cíl.“



„Pokud si nejste jistí, jak kalibrovat sazby, zvedněte je, pak je nechte na dané úrovni a čekejte.“ To je podle ekonoma princip, podle kterého se chce řídit současný šéf Fedu Jay Powell. Reinhart se domnívá, že inflace je již za svým vrcholem. Nicméně dodal, že ve „zpětném zrcátku se objekty zdají být větší než ve skutečnosti“. Jinak řečeno, podle něj by neměly být přeceňovány jednorázové zprávy ukazující na větší pokles inflačních tlaků. Inflace se podle ekonoma dostala za vrchol díky polevujícím tenzím ve výrobních vertikálách. Nicméně situace je stále jiná na straně služeb.



Na závěr rozhovoru Reinhart odpovídal na dotaz týkající se samotného inflačního cíle ve výši 2 %. Řada centrálních bank se k němu přiklonila během devadesátých let, ale ekonom míní, že se tak nestalo na základě nějaké hluboké odborné diskuse. Nyní o tomto cíli a o důsledcích různé výše inflace víme mnohem více, včetně toho, jak se ekonomika a monetární politika chovají v situaci, kdy sazby klesají k nule. Z tohoto pohledu by tedy mohlo dojít k debatě o změně inflačního cíle i ke schválení změny.



Ekonom se ale také domnívá, že „jedna věc je měnit cíl ve chvíli, kdy jej dosahujete, a jiná ve chvíli, kdy jste mimo něj.“ Takže i kdyby existovaly dobré argumenty pro změnu inflačního cíle z 2 %, momentálně rozhodně není ta správná doba na provedení takových změn. „Nechtěl bych to dnes obhajovat před Kongresem,“ dodal expert.



Zdroj: Bloomberg