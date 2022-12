Apple zvažuje přesun části výroby tabletů iPad z Číny do Indie

Americká technologická společnost jedná s indickými představiteli o možnosti přesunu části výroby počítačových tabletů iPad z Číny do Indie. Informoval o tom server CNBC s odvoláním na zdroje blízké indické vládě. již v Indii vyrábí některé modely chytrých telefonů iPhone.



List The Wall Street Journal o víkendu informoval, že urychluje své plány na přesun části výroby z Číny do jiných asijských zemí, zejména Indie a Vietnamu. K urychlování plánů podle listu přispěly problémy v čínské továrně tchajwanské společnosti Foxconn na výrobu telefonů iPhone. Závod se dostal do potíží kvůli koronavirovým restrikcím a protestům zaměstnanců proti těmito restrikcím a opožděným výplatám.



Zdroje CNBC nicméně upozorňují, že přesun výroby z Číny do Indie by mohl brzdit nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Analytik Gene Munster ze společnosti Loop Ventures odhaduje, že v Indii se nyní vyrábí zhruba deset procent telefonů iPhone. Předpokládá však, že indická produkce těchto telefonů se bude zvyšovat pomalým tempem, píše CNBC.