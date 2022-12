Poptávkové a nákladové inflační tlaky by mohly podle guvernéra ČNB polevit, Čína zmírňuje opatření proti covidu a futures jsou dnes kolem nuly

Podle guvernéra ČNB Michla by mohl poptávkově i nákladově tažený inflační tlak v následujících měsících polevit. OPEC+ ponechal svou produkci ropy beze změny. Čínské úřady o víkendu zmírnily požadavky na testování na Covid ve velkých městech. Saúdskoarabský korunní princ Mohammed bin Salmán chce investovat do investiční banky a evropské futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,0 %.

Guvernér ČNB Michl vnímá korekci globálních cen komodit v energetice, průmyslu a potravinářství v posledních měsících jako signál, že poptávkově i nákladově tažený inflační tlak by mohl v následujících měsících polevit.



OPEC+ reagoval na rostoucí volatilitu a rostoucí nejistotu na trhu tím, že ponechal svou produkci ropy beze změny. Výsledek krátkého nedělního online setkání tak odráží nepředvídatelnost nabídky a poptávky v nadcházejících měsících a divoké kolísání cen v minulém týdnu. Skupina producentů ropy teprve nedávno zavedla výrazné snížení produkce o 2 miliony barelů denně dohodnuté na předchozím shromáždění. Mezitím dnes vstoupí v platnost sankce Evropské unie na vývoz ropy z Ruska a Čína předběžně uvolňuje opatření proti Covidu, která omezila její spotřebu paliva.



Čínské úřady o víkendu zmírnily požadavky na testování na Covid ve velkých městech a zdá se, že Peking připravuje postupný odklon od své přísné politiky Covid Zero i přes vyšší počet případů. Hangzhou, domov Alibaby, a finanční centrum Šanghaj zrušily požadavky na PCR testování pro vstup na mnoho veřejných míst. Vládní úředníci během minulého týdne signalizovali přechod od nejtvrdších opatření na omezení šíření Covidu, která zatížila ekonomiku a přiměla tisíce demonstrantů, aby vyšli do ulic a vyjádřili svůj hněv.



Německo podle vládního dokumentu, který viděl Bloomberg, vyčlenilo 10 miliard eur na nákup 35 stíhaček F-35A Lightning II, což odráží závazek kancléře Olafa Scholze zvýšit výdaje na obranu. Peníze pocházejí z dluhem financovaného speciálního fondu ve výši 100 miliard eur, který Scholz oznámil krátce po úplné ruské invazi na Ukrajinu v únoru. Dodávky jsou podle plánu naplánovány mezi roky 2026 a 2029. Scholz v projevu v parlamentu po ruském útoku slíbil, že Německo bude investovat „více než“ 2 % hrubého domácího produktu ročně do obrany pomocí speciálního fondu.



Saúdskoarabský korunní princ Mohammed bin Salmán chce investovat do investiční banky , uvedl Wall Street Journal. Princ Mohammed by mohl investovat kolem 500 milionů dolarů do CS First Boston, uvedly noviny s odkazem na lidi, kteří o této záležitosti vědí. Mezi dalšími investory by podle zprávy mohl být Atlas Merchant Capital bývalého výkonného ředitele Boba Diamonda. Princ Mohammed povzbuzuje největší saúdskoarabské firmy, aby expandovaly do celého světa a zlepšily tak profil země jako seriózního investora a navíc diverzifikovaly svou ekonomiku.