Profesorka Stevenson: Mzdy se nevyvíjí v souladu s 2% inflací, recese spíše nepravděpodobná

Yahoo Finance upozorňuje na poslední čísla z amerického trhu práce, která ukazují na pokračující silný růst mezd a nízkou nezaměstnanost. Profesorka Betsey Stevenson z University of Michigan k tomu uvedla, že růst mezd budí obavy. Ne proto, že by Fed nechtěl dopřát zaměstnancům vyšší mzdy. Chce ale, aby jejich růst „byl konzistentní s inflací na 2 %“. K tomu nyní nedochází, i když na trh práce je nutno se dívat z širší perspektivy než pouze z této.

Podle ekonomky v některých sektorech již trh práce slábne, ale třeba technologie jako celek pokračují v silné tvorbě pracovních míst. Hovoří se tu sice o propouštění, ale technologické firmy celkově přijímají více lidí než před pandemií a dokonce i více, než by ukazovaly dlouhodobější trendy. Je přitom možné, že výpovědi v některých společnostech se ještě neodrazily v posledních datech. To osvětlí následující měsíce.



Stevenson podle svých slov čekala slabší čísla z výrobního sektoru, ale i zde se ukazuje, že trh práce je stále silný. Fed přitom „nechce, aby mělo zaměstnání méně lidí, ale chce, aby se poptávka dostala do rovnováhy s nabídkou.“ Poptávka po práci se přitom odvíjí od poptávky po službách a zboží, kterou se proto centrální banka snaží utlumit. V současnosti stále není dostatek lidí, aby uspokojili zájem firem, což se projevuje na vysokém růstu mezd a následně v tlaku na celkovou inflaci.



Fed podle ekonomky zvedne v prosinci sazby o 50 bazických bodů, další data z ekonomiky pak rozhodnou, zda sazby půjdou celkově výš, než se čekalo, a zda tam zůstanou delší dobu. „Fed nereaguje přehnaně na poslední zprávy týkající se celkové inflace,“ míní profesorka, podle které centrální banka stejně tak nebude přehnaně reagovat na „jeden měsíc ukazující na vysoký růst mezd“.



Monetární brzda může hospodářství nakonec poslat do recese, ale ekonomka se podle svých slov stále domnívá, že ta spíše nenastane. A kdyby ano, mělo být jen o recesi krátkou a mělkou. K situaci na trhu práce pak Stevenson na konci rozhovoru uvedla, že podle průzkumu její univerzity se zvyšuje podíl nezaměstnaných, kteří ztratili zaměstnání kvůli propouštění. Naopak tedy klesá podíl těch, kteří sami ukončili pracovní poměr.



Zdroj: Yahoo Finance