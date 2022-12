Investorům se nechce do akce, hlavní trhy většinou jen přešlapují

Dnešní evropské obchodování podle nás ze všeho nejvíc ukazuje, že investoři nevědí, jestli se pustit myšlenky podpůrnějšího Fedu a začít se více bát recese a zda podle toho nějak upravovat portfolia. Ačkoli se obě témata propírají zleva, zprava, ve výsledku od větší akce jakýmkoli směrem stejně odrazuje blížící se inflační report a zasedání Fedu spojené s novou prognózou.

Na evropských akciích dnes vidíme pouze přešlapování kolem včerejších hodnot a to samé naznačují futures pro Wall Street. Dluhopisy v Evropě jsou na tom podobně nevýrazně, zatímco v zámoří přece jen výnosy trochu stoupají a korigují tak včerejší propad. Eurodolar se drží v blízkosti 1,0500.

Stojaté vody může na přechodnou dobu rozvířit týdenní zpráva o žádostech o dávky v nezaměstnanosti z USA, ale musela by nějak překvapit. Určité náznaky růstu žádostí sice už přišly, celkově však tato statistika stále ukazuje, že je trh práce utažený.

Koruna po včerejším mírném posílení naopak lehce ztrácí a míří zpět na 24,33 za euro. Poslední komentář Evy Zamrazilové z ČNB potvrzuje, že bankovní rada se nechystá na žádnou změnu politiky. Podobně jako její kolega Frait sice nevylučuje zvýšení sazeb, ale to by bylo relevantní pouze v případě, že by se výhled pro inflaci po přelomu roku změnil.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:26 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3317 0.1484 24.3358 24.2820 CZK/USD 23.1830 0.2725 23.1880 23.0735 HUF/EUR 414.8766 0.9773 416.1209 410.7008 PLN/EUR 4.6853 -0.3046 4.7020 4.6822

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3179 -0.1395 7.3458 7.3123 JPY/EUR 143.6135 0.0763 144.0751 143.6560 JPY/USD 136.8430 0.2061 137.1210 136.2475

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8626 0.2039 0.8641 0.8607 CHF/EUR 0.9884 0.0462 0.9905 0.9882 NOK/EUR 10.5115 -0.1700 10.5379 10.5097 SEK/EUR 10.9256 0.0637 10.9300 10.8993 USD/EUR 1.0495 -0.1232 1.0531 1.0491

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4870 -0.0149 1.4928 1.4839 CAD/USD 1.3657 0.0443 1.3686 1.3647