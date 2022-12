Rozbřesk: Inverze americké výnosové křivky se prohlubuje. Je recese nevyhnutelná?

Inverze americké výnosové křivky se prohlubuje a všichni víme co to znamená. Americký trh dluhopisů signalizuje, že citelné zpomalení či spíše recese je viditelná již v relativně krátkém horizontu.



Tak například včera bylo ostře sledované rozpětí mezi výnosem desetiletého dluhopisu a tříměsíční pokladniční poukázkou záporné ve výši 87 bazických bodů, což v jednoduchém empirickém modelu vycházejícím z historických dat za posledních 40 let implikuje pravděpodobnost recese ve výši 60 % v nadcházejících 12 měsících.



Nicméně může být ještě daleko hůře. Pokud například Fed zvedne úrokové sazby příští týden o 50 bazických (což je prakticky jisté) a v 1. čtvrtletí 2023 ještě o dalších 50 bodů, tak se sazba tříměsíční poukázky dostane nad 5 %. Naopak pokud se dále budou zhoršovat data z amerického trhu práce (což si fakticky Fed přeje), tak dlouhý konec dolarové výnosové křivky bude rychle klesat k dlouhodobé rovnovážné úrokové sazbě. Je samozřejmě otázkou, kde se tato v praxi nepozorovatelná veličina nachází, ale například Fed ji vidí na úrovni 2,5 %. Neboli desetiletá sazba může velmi rychle poklesnout pod 3 % a směřovat ještě níže. V takovém případě by se negativní sklon dolarové výnosové křivky prohloubil nad mínus 200 bazických bodů, což by v řeči jednoduchých modelů vytlačilo pravděpodobnost recese na hodnoty hraničící s jistotou.



Musí tomu, ale tak být? Nemůže se výnosová křivka mýlit, resp. nemůže to být tentokrát jinak a Fedu se opravdu podaří měkké přistání ekonomiky. Těžko říci. Hospodářské zpomalení se zdá být nevyhnutelné, je však otázkou, jak bude výrazné. My třeba stále sázíme jen na technickou, a tudíž relativně mělkou recesi, přičemž prozatím nám průběh hospodářského cyklu v USA dává za pravdu. Na druhou stranu, historická zkušenost rovněž říká, že vysokoinflační období je nevyhnutelně doprovázeno rekordní inverzí výnosové křivky, která navíc přetrvává velmi dlouho. To je makroekonomický příběh USA 80. let, kdy bylo dosaženo rekordně vysoké inverze výnosové křivky, ale také výrazného nárůstu nezaměstnanosti, které kopírovaly dvě recese. Takže uvidíme…



TRHY

Koruna

Nad očekávání slabý výsledek tuzemského průmyslu za říjen (-3,7 % meziměsíčně) nechala koruna bez odezvy a její kurz nadále setrvává výrazně pod intervenční hranicí ČNB. Ta dle včera zveřejněných čísel intervenovala v říjnu na podporu koruny pouze v rozsahu 80 mil. EUR, což je vůbec nejnižší objem za dobu fungování aktuálního režimu (od začátku války na Ukrajině). Celkově zůstávají devizové rezervy ČNB stále vysoké (130 mld. EUR aneb více než 50 % HDP) a z pohledu centrální banky (i finančních trhů) představují dostatečnou palebnou sílu ke stabilizaci koruny a potlačení nadměrných kurzových výkyvů.



Eurodolar

Eurodolar je stále zaparkovaný těsně nad hranicí 1,05 a vyhlíží nadcházející zasedání Fedu a ECB (přičemž trh nijak zásadně neoslovilo, že Bank of Canada zvedla sazby již na 4,25 %). Dnes budou mít přitom představitelé ECB poslední možnost promluvit, neboť před zasedáním naplánovaném na příští čtvrtek bude zahájen týdenní bobřík mlčení (dnes tedy promluví Lagardeová, de Cos a Villeroy).



Regionální Forex

Polská centrální banka ponechala podle očekávání svoji hlavní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 6,75 %. NBP aktuálně vidí jak zpomalení růstu, tak zpomalení inflace (byť návrat k cíli 2,5 % bude pomalý) - zároveň v jejím komentáři stále zůstává věta o tom, že si centrální banka přeje silný zlotý. Uvidíme, s čím přijde guvernér Glapinski na následné tiskové konferenci.