Goldman Sachs predikuje ekonomický vývoj do roku 2075

Na Bloombergu shrnuli velmi dlouhodobé predikce od Group. Podle nich by globální potenciální růst měl postupně klesat a rozvíjející se země by měly dál konvergovat k jejich vyspělým protějškům. Ekonomové banky také tvrdí, že se budou snižovat globální nerovnováhy, ale porostou ty lokální. A „dekáda americké výjimečnosti se pravděpodobně nebude opakovat“.



Kevin Daly z na Bloombergu uvedl, že ekonomové svou analýzou navazují na dřívější predikce, které byly v roce 2015 připravovány do roku 2050. Jedním z jejich hlavních předpokladů je klesající tempo růstu globální populace. To se pak promítá do zmíněného očekávání postupného poklesu potenciálu. Daly k tomu uvedl, že z hlediska udržitelnosti a životního prostředí je třeba, aby růst populace zeslaboval. Z ekonomického hlediska ale tento vývoj přináší určité výzvy.



Ekonom poukázal na to, že predikce populačního vývoje od OSN se postupně mění. Dříve se hovořilo o vrcholu globální populace na konci tohoto desetiletí, a to ve výši 11 miliard lidí. Současné predikce pak hovoří o 10 miliardách. Produktivita by měla naopak růst, ale Daly připomněl, že podobné předpovědi souvisí s vysokou nejistotou. Na druhou stranu se nemusí zabývat cyklickými jevy. Takže například míra otevření čínské ekonomiky je nyní hodně důležitá pro vývoj v následujících měsících i pár letech, ale pro vyloženě dlouhodobé predikce tomu tak není.







Výraznou silou, která určovala dění v globální ekonomice, byla v posledních desetiletích globalizace. Podle experta proti ní nyní vládne averze. Došlo totiž k tomu, že globalizace snížila nerovnost na celosvětové úrovni, ale pravděpodobně přispěla k rostoucí nerovnosti lokální. Z tohoto pohledu je tedy podle ekonoma pochopitelné, že se proti ní protestuje a výsledná lokalizace se projeví i na vývoji globálního obchodu a produktivity.



Detailní představení na stránkách ukazuje, že americká ekonomika by podle predikcí měla do roku 2075 vzrůst ze současných asi 24 bilionů dolarů roku 2021 na 51,5 bilionu dolarů. Evropská ekonomika by měla dosahovat velikosti ve výši 30 bilionů dolarů, čínská 57 a indická 52 bilionů dolarů. Růst rozvíjejících se zemí jako celku by v roce 2075 měl dosahovat necelá 2 % a růst zemí vyspělých zhruba 1 %.



