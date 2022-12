Akcie se těší na nižší inflaci, dluhopisy se však drží zpět

Několik dní zůstávaly velmi opatrné a jen opatrně se zvedaly. Včera však akcie v zámoří zabraly o něco víc a hlavní indexy si připsaly slušné zisky. Futures před rozjezdem další seance opět naznačují mírný růst, jenže to tentokrát nic moc neznamená. Evropa mezitím navazuje na včerejší Wall Street pozitivně, když si hlavní indexy připisují zhruba kolem půl procenta.

Zdá se tedy, že před zveřejněním klíčového reportu o americké inflaci zavládl na trzích optimismus. Není to ale tak jednoznačné, jak to vypadá. Akcie se sice zvedly, ale zároveň narostl také put-call poměr na opcích, který naznačuje, že se investoři ve větší míře zajišťují proti propadu. V případě dobrých (nízkých) čísel je tu tedy stále prostor k pozitivní reakci akcií, a to skrze rušení opčních pozic.

Navíc je zajímavý pohled na americké dluhopisy, které mají podle nás většinou realističtější pohled na věc než akcie. Pokud by se i zde rozjely spekulace na nízkou inflaci, výnosy by měly jít dolů. Jenže to se nestalo, naopak včera stouply, načež dnes zhruba drží pozice. Eurodolar se mezitím houpe poblíž současných 1,0540.

Potvrzení nižší inflace opravdu dává možnost akciím vyhoupnout se krátce ještě výš, ovšem dluhopisy dobře tuší, že před jednáním Fedu by bylo předčasné vyhlásit vítězství. Přílišnou euforii na trzích, která by komplikovala boj s inflací, by bankéři museli krotit. Otázkou tedy zůstává, jak moc budou investoři odvážní v reakci na dnešní čísla.

Další růst dnes sledujeme na ropě, která se v případě Brentu blíží 80 dolarům. Mírné zisky si dopoledne připisuje česká koruna.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2922 -0.0940 24.3321 24.2829 CZK/USD 23.0575 -0.0845 23.0875 23.0235 HUF/EUR 411.2006 -0.8302 413.7900 408.9700 PLN/EUR 4.6951 0.0646 4.6990 4.6843

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3538 0.0263 7.3701 7.3492 JPY/EUR 145.1120 0.0731 145.3642 144.8703 JPY/USD 137.7360 0.0745 137.7800 137.3440

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8587 -0.0349 0.8607 0.8579 CHF/EUR 0.9870 0.0710 0.9888 0.9857 NOK/EUR 10.5029 -0.2982 10.5297 10.4871 SEK/EUR 10.8818 -0.0179 10.8999 10.8536 USD/EUR 1.0535 -0.0085 1.0561 1.0531

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4799 -0.1332 1.4839 1.4738 CAD/USD 1.3626 -0.0803 1.3630 1.3603