Evropské futures po Fedu klesají, na řadě je teď ECB. Dolar se drží výše

Evropské burzy mohou dnes následovat Wall Street i asijské burzy a otevírat v záporu. Americká centrální banka včera utlumila naděje na trhu, že při sebemenším poklesu inflace bude její rétorika smířlivější, a naznačila, že úrokové sazby bude v příštím roce zvedat výše, než se předpokládalo. Po Fedu budou dnes o sazbách rozhodovat Evropská a britská centrální banka. Futures na DAX -0,6 %, futures na EuroStoxx 50 -0,6 %, britskému FTSE 100 je indikován pokles o 0,4 %.

Předseda Fedu Powell včera několikrát zdůraznil, že trh práce zůstává stále extrémně utažený, a právě proto bude nutné úrokové sazby vyšroubovat výše, než vedení Fedu odhadovalo v září, a v krocení inflace má ještě kam jít. "Podle našeho nynějšího úsudku jsme ještě nedosáhli dostatečně míry restriktivní měnové politiky," uvedl také šéf Fedu. "Budeme pokračovat ve vytyčeném kurzu, dokud nebude práce hotova," dodal.

O půl procentního bodu dnes zřejmě sazby zvednou také ECB a BoE. Euro i dolar byly obojí ráno k dolaru níže. Eurodolar ztrácel 0,3 % na 1,0648 EURUSD.

Čínský juan klesl, když slabá data z čínské ekonomiky náladu na trzích jenom zhoršila. Dolů zamířily hlavní indexy v Japonsku, Jižní Koreji, Čína a Austrálii. Čínská centrální banka nalila v prosinci do bankovního systému více hotovosti, než se předpokládalo. Krok se nicméně čekal poté, co prudký obrat v čínské covidové politice rozkolísal bondy. Desetileté čínské výnosy se ale naposledy pohybovaly beze změn.

Kromě obou zmíněných centrální bank je dnes na programu také statistika z amerického maloobchodu, americký Empire State Manufacturing index a index Philly Fedu a později ještě americká průmyslová výroba za listopad. Po zavření amerických burz zveřejní svoje čísla .

Vláda v tuzemsku včera schválila zastropování cen elektřiny a plynu i pro velké firmy. Ty budou v příštím roce platit stejné ceny, jaké už vláda dříve nastavila pro ostatní odběratele. Stejně jako v případě malých firem bude zastropování platit do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let, což má motivovat firmy k úsporám. Vláda už na podzim stanovila cenové stropy energií, a to konkrétně na 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky.

Podle českého tisku pak nově jmenovaní členové bankovní rady Jan Kubíček a Jan Procházka nezmění směřování měnové politiky České národní banky a úrokové sazby zůstanou v blízké budoucnosti na nezměněných úrovních. Česká koruna dnes ráno k euru stagnovala při 24,276 za euro.