Komentář Jana Čermáka: Fed vidí sazby nad 5 %, trh však stále nesouhlasí

Úrokové sazby Fedu se sice vyšplhaly již do intervalu 4,25-4,5 %, ale šéf americké centrální banky si stále nemyslí, že jsou na dostatečně restriktivní úrovni. Přesně takový obrázek poskytuje i nová prognóza úrokových sazeb Fedu, která vidí jejich vrchol v roce 2023 v intervalu 5,0-5,25 %, což je pochopitelně podstatně výše, než jak to vidí dolarová výnosová křivka. A to je právě kámen úrazu, který musí Fed iritovat, neboť trh (na rozdíl od centrální banky) počítá s tím, že oficiální úrokové sazby půjdou dolů již příští rok. Jinak řečeno, tzv. finanční podmínky jsou v americké ekonomice uvolněnější, než by si J. Powell & spol. přáli. I proto nová úroková prognóza Fedu implikuje restriktivnější trajektorii, ačkoliv po říjnových a listopadových inflačních číslech spí vedení centrální banky přece jenom klidněji.



Co se týká nové makroprognózy, tak tu Fed tentokrát přepsal přece jenom výrazněji, než by se dalo čekat. Tentokrát zaujme především odhad míry nezaměstnanosti, která by měla vzrůst z dnešních 3,7 % na 4,6 % na konci roku 2023. Zvýšení o téměř jeden procentní bod u míry nezaměstnanosti během jednoho roku nemůže značit nic jiného než regulérní recesi. Tento vzkaz Fedu si pak lze přeložit jediným možným způsobem - takto silné ochlazení trhu práce bude zapotřebí k tomu, aby se inflace vrátila k dvouprocentnímu cíli (k tomu má přitom dojít až v roce 2024, resp. zcela přesně má být inflace na 2 % dokonce až v roce 2025). Dodejme, že šéf Fedu Powell na tomto místě několikrát zdůraznil, že i podle dalších indikátorů (mimo míru nezaměstnanosti) zůstává trh práce stále extrémně utažený, a právě proto bude nutné úrokové sazby vyšroubovat výše, než vedení Fedu odhadovalo v září.



Ať již z nové prognózy či z tiskové konference J. Powella mělo zřejmě vyplynout, že Fed je stále nastaven velmi jestřábím způsobem. Nicméně z tržní reakce není příliš jasné, že by se tato komunikace americké centrální bance povedla. Trh totiž sází na to, že Fed na dalším zasedání (1. února 2023) v tempu zvyšování úroků dále zpomalí a zvýší sazby jen o 25 bazických bodů. Tento tržní názor J. Powell na své tiskovce explicitně nerozporoval, tudíž se může snadno stát, že finanční podmínky budou i nadále uvolněné, byť si to centrální banka nebude přát. Pokud pak budou konjukturální data i nadále silná, budou muset američtí centrální bankéři svoji rétoriku znovu přitvrdit a dostat zvýšení o +50 bps. v únoru zpátky do dolarové výnosové křivky.