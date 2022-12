Rusko ponechalo základní úrokovou sazbu na 7,50 procenta. Banka VTB ještě letos koupí zachraňovanou Otkrytije

Ruská centrální banka dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 7,50 procenta. Uvedla to v tiskové zprávě. Poukázala přitom na umírněný růst spotřebitelských cen a utlumenou spotřebitelskou poptávku za situace rostoucích inflačních tlaků z trhu práce.



Bezprostředně po invazi ruských vojsk na Ukrajinu letos 24. února centrální banka zvýšila základní sazbu na 20 procent z 9,5 procenta, aby zmírnila rizika pro finanční stabilitu. Od té doby ale základní úrok šestkrát snížila. Na 7,50 procenta zůstává úroková sazba od 19. září.



Inflační očekávání domácností a podniků zůstávají v podstatě nezměněna, uvedla centrální banka. Zároveň se zvyšují proinflační rizika a převažují nad dezinflačními. Je to důsledek rostoucích inflačních tlaků z trhu práce, zhoršujících se podmínek zahraničního obchodu a mírnější fiskální politiky.



Míra inflace činila k 12. prosinci podle ministerstva hospodářství 12,65 procenta. Centrální banka odhaduje inflaci ke konci roku mezi 12 a 13 procenty, jejím cílem je dostat inflaci na čtyři procenta.



Centrální banka je nyní v kleštích mezi vysokou inflací, která snižuje životní úroveň a která už několik měsíců patří k hlavním obavám lidí v Rusku, a slabou ekonomikou, která potřebuje stimulaci v podobě levnějších úvěrů. Centrální banka se snaží vypořádat s negativními dopady rozsáhlých západních sankcí uvalených na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Významnou brzdu pro hospodářství na příští rok představuje mobilizace.



První zasedání měnového výboru ke stanovení sazeb v roce 2023 je naplánováno na 10. února.



Guvernérka centrální banky Elvira Nabiullinová na tiskové konferenci uvedla, že do konce roku se uskuteční prodej banky Otkrytije dvojce na ruském bankovním trhu společnosti VTB. Banku Otkrytije, což bývala největší soukromá banka v Rusku, musela centrální banka už dříve zachraňovat. Jak na Otkrytije tak na VTB dolehly sankce, která západní státy uvalily na Rusko.



Guvernérka také uvedla, že centrální banka dostává žádosti od zahraniční bank, aby mohly prodat svá ruská aktiva. Žádostmi se podle ní zabývá vládní komise.