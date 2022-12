Moses: Tesla ještě oslabí, v současném prostředí to chce vybírat akcie, jsou tu příležitosti

Jedním z hlavních investičních témat posledních dnů je pokles cen akcií Tesly a jejich prodej Elonem Muskem. Na CNBC to komentoval Danny Moses z Moses Ventures, který vešel ve známost díky filmu The Big Short. Ten na těchto akciích drží krátké pozice a podle svých slov se stále domnívá, že fundament Tesly neospravedlňuje její současnou kapitalizaci.



Moses hovořil o tom, že akcie Tesly trpí i kvůli tomu, že „značka Musk“ padá na hodnotě. K tomu se přidává „protivítr na straně makroekonomického vývoje“ a „není imunní vůči klasickému hospodářskému cyklu“. K tomu se přidává její valuace, která je podle investora celkově příliš nafouknutá.



Pokles cen akcií Tesly bývá spojován i s tím, že Elon Musk koupil Twitter a nyní se věnuje jeho vedení a hlubokým změnám, které v této firmě probíhají. Moses v dané souvislosti zmínil, že Musk nyní vede několik velkých společností, tudíž řeší řadu významných témat. Akcionáři Tesly tak „mohou být frustrováni, protože ti chtějí, aby se Musk věnoval podnikání této společnosti.“



„Jaký by nyní byl důvod ke koupi? Já ho neznám,“ pokračoval Moses o akciích Tesly. Proti takovému názoru pak stojí například ti, kteří vidí velký potenciál v autonomním řízení a jeho využití například u taxislužeb. Podle nich má a bude mít v této oblasti výraznou konkurenční výhodu, která se promítne do hodnoty jejích akcií.



Moses se v rozhovoru věnoval i makroekonomickému vývoji a zejména monetární politice. Podle něj Fed udělal chybu, když inflaci příliš dlouho považoval za jev, který rychle pomine. Nyní americká centrální banka podle investora dělá stejnou chybu, ale z druhé strany. To znamená, že svou politiku utahuje příliš.



Investor míní, že sazby se v žádném případě nedostanou přes 5 % a Fed je dokonce začne snižovat. Na akciovém trhu se pak bude pozornost přesouvat k fundamentu obchodovaných firem. „I proto mám krátké pozice na akciích Tesly,“ dodal Moses. Pozice dlouhé naopak drží na firmách se silnými rozvahami a schopností zvyšovat ceny v prostředí vyšších nákladových tlaků.



Moses podle svých slov radí lidem, aby nekupovali ETF, ale vybírali jednotlivé firmy. Nemá tak podle něj například smysl, aby někdo kupovat index bank, protože v současném prostředí nemusí být atraktivní banky jako . Opak ale může platit třeba o . „V současném prostředí to chce vybírat akcie a jsem rád, že tu jsou příležitosti,“ zakončil investor.



Zdroj: CNBC