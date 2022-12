Víkendář: Wood vidí prudký obrat v inflaci a návrat růstových firem

Inverze výnosové křivky v USA nyní dosahuje rozměrů naposledy zaznamenaných v osmdesátých letech. A Fed nyní ve srovnání s výchozí hodnotou zvýšil sazby mnohem více než Paul Volcker v době, kdy americká centrální banka bojovala s vysokou inflací. Pro Yahoo Finance to uvedla Cathie Wood, která stojí v čele ARK Invest. Tedy společnosti, která vešla ve známost díky své orientaci na investice do nových technologií.



Wood poukázala i na to, že inflace, které čelil Volcker, rostla po dlouhou řadu let, zatímco ta současná jen měsíce. I proto se investorka domnívá, že trhy budou nyní překvapeny tím, jak rychle budou inflační tlaky klesat. A dokonce odhaduje, že v příštím roce se inflace dostane pod cíl Fedu ve výši 2 %. „Inverze výnosové křivky říká, že bude slabší růst, nižší inflace, nebo obojí,“ dodala. Stejné signály pak vysílají komoditní trhy a také růst zásob ve firemním sektoru, který již nyní vede k řadě diskontů.



Dosáhnou sazby v USA na často zmiňovaných 5 %? Investorka by tím byla podle svých slov hodně překvapena. Poukázala v této souvislosti i na ceny ropy. Ty mají podle ní „hodně podpory pro růst“, ale i přesto k němu nedochází. Po ruské invazi na Ukrajinu se dostaly k 130 dolarům za barel, nyní se však pohybují kolem 74 dolarů. I přesto, že se dnes hovoří o otevírání čínské ekonomiky, které by ceny této komodity mělo táhnout nahoru.



Wood míní, že za poslední rok si na akciovém trhu vedly nejlépe tituly, které těží z vysoké inflace. Došlo tak i k tomu, že ceny ropy jsou téměř na polovině svého předchozího maxima, ale energetické firmy nejsou výrazně vzdáleny od svých maxim. „Je tu určité odtržení,“ míní investorka, podle které klesající inflační tlaky potáhnou dolů i sazby. Tento pokles pak bude zvedat současné hodnoty budoucího toku hotovosti obchodovaných firem, a to zejména toho typu společností, které jsou v portfoliích ARK Investment. Růstové společnosti totiž reagují na pohyb sazeb citlivěji.





Wood tvrdí, že řada firem, které vlastní její společnost, dosáhne v následujících letech zisku. Pohybují se například v robotice, skladování energií či umělé inteligenci a blockchainu. Což by měly být potenciálně velké trhy, na kterých by tyto společnosti měly mít díky své pozici velký tržní podíl a dosahovat vysokých marží. Nyní přitom hlavně investují do dalšího rozvoje včetně snah o získání nejtalentovanějších lidí.



Není ovšem možné, že sazby neporostou na 5 %, ale třeba jen k 4,5 %, což ale bude stále dost vysoko? A na této vysoké úrovni sazby zůstanou po nějakou dobu bez toho, aby je Fed snižoval? Wood na tyto otázky odpověděla, že akcie nyní potřebují nějaké jasné vodítko ohledně toho, kam až se sazby dostanou. Někteří ekonomové totiž tvrdí, že vrchol může být na 6 – 7 %. Jak bylo uvedeno, investorka sama se má za to, že nyní již existují důkazy, že sazby budou níž, než se nyní odhaduje.



Zdroj: Yahoo Finance