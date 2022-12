Růst odbytu Škoda Auto byl v listopadu nejslabší ve skupině Volkswagen. Ta rostla přes 9 pct meziročně

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto v listopadu zvýšila celosvětový odbyt meziročně o 0,6 procenta na 59.400 vozů. V německém koncernu , kam Škoda patří, je to nejslabší nárůst ve skupině automobilů určených pro masový trh. Ukazují to záznamy které dnes koncern zveřejnil. Od ledna do konce listopadu pak odbyt vozů Škoda činí 664.800, což je meziroční pokles o 17,6 procenta. Akcie dnes první den obchodování bez nároku na dividendu klesají o 7,8 %.



Skupina v listopadu zvýšila odbyt meziročně o 9,1 procenta na 672.300 vozidel. Za celý rok je ale i ona v minusu.





O rok dříve oslabil výrobu a prodej nových aut nedostatek mikročipů a koronavirová pandemie. Už v srpnu, září a říjnu dodal více aut než před rokem. Kvůli slabé první polovině roku však po prvních jedenácti měsících vykázal pokles odbytu o 9,2 procenta na více než 7,4 milionu vozů.



Z aut pro masový trh si minulý měsíc nejvíce polepšila divize komerčních vozů, kterých se prodalo o 30,7 procenta více. O 15,5 procenta zvýšila meziročně odbyt značka Seat/Cupra, kmenová značka měla odbyt vyšší o 4,1 procenta.

Zdroj: ČTK, Patria