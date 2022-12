Výhled stratégů na britský trh v roce 2023: Zapomeňte na menší tituly, vsaďte na blue chips

Pro investory do britských akcií bylo letos výhodnější zaparkovat svou hotovost spíše do blue chips než do menších domácích titulů. A ani v roce 2023 se to příliš nezmění, domnívají se stratégové.







Index FTSE 100, jehož členové vydělávají většinu peněz mimo Británii, měl letos relativně dobrou výkonnost, ať už se na něj podíváte v britské libře nebo v dolarovém vyjádření. Tento benchmark porazil většinu hlavních indexů od S&P 500, přes NASDAQ až po MSCI Emerging-Markets Index.





U indexu pro společnosti se střední kapitalizací FTSE 250 to ale byla jiná písnička. Tento index se totiž oproti svému užšímu protějšku opírá o firmy, které většinou podnikají na domácí půdě, a tak jej brzdila tamní pokulhávající ekonomika. Ani 18% nárůst libry od jejího dna 26. září nedokázal pomoci, když trhy trápil propad důvěry mezi britskými spotřebiteli. Manažerka fondu Premier Milton Emma Mogford říká, že to ještě může „nějaký čas trvat, než se maloobchodní tržby ve Spojeném království řádně zotaví“.





Pro stratégy , a má v roce 2023 stále cenu vlastnit blue chips, především proto, že i přes jejich relativní sílu ještě nejsou vůbec drahé. FTSE 100 se vůči svým protějškům stále obchoduje s 35% slevou, přičemž nabízí asi 75% mezinárodní expozici. Navíc nabízí 4,4% forwardový dividendový výnos, tj. vyšší než 3,7 % u Euro Stoxx 50 nebo 1,8 % u S&P 500.



„Přestože britská ekonomika vypadá zranitelně, poznamenáváme, že britské akcie jsou téměř dokonalým zajištěním proti jakékoli makroekonomické slabosti,“ uvedl stratég Mislav Matejka a na si FTSE 100 udržuje nadváženou pozici. Vzhledem k tomu, že revize zisků zde dopadly mnohem lépe než v jiných regionech, a to i vyjma energetiky, vnímá tento index jako valuačně lákavý.





Emmanuel Cau z má podobný názor. Všímá si navíc vysokého podílu defenzivních akcií a zajištění proti inflaci spolu s výhodou slabé libry pro exportéry. Akcie Spojeného království podle údajů EPFR letos zaznamenaly největší odliv vůbec, a to ve výši 20 miliard dolarů, čímž jsou z širšího pohledu podvlastněné a vypadají velmi levně.





Podle prosincového průzkumu mezi správci fondů je Spojené království mezi globálními investory stále nejvíce podváženým akciovým trhem, přestože v listopadu snížili své medvědí postavení na čistých 18 % z 25 %.



Stratégové RBC Wealth Management Frédérique Carrier a Thomas McGarrity si také prozatím zachovávají silné předsudky vůči mezinárodním společnostem. Říkají, že příští rok bude čas začít vkládat prostředky do britských společností s malou a střední kapitalizací, ale doporučují selektivní přístup vzhledem k pravděpodobnosti recese, která by podle nich mohla trvat až do roku 2024.

Další zvýšení sazeb Bank of England dopadne podle Viveka Paula, hlavního investičního stratéga z Investment Institute pro Spojené království, na tamní akcie i v roce 2023. Paul zůstává u akcií na rozvinutých trzích obecně podvážený, protože „ceny akcií ještě plně neodrážejí budoucí škody na ekonomice, i když akcie velkých společností ve Velké Británii je odrážejí více než většina ostatních“.



Zdroj: Bloomberg, Patria