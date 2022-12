Rozbřesk: Co dnes čekat od ČNB?

Co dnes čekat od zasedání ČNB? Stručně, žádnou revoluci. Od listopadového zasedání čísla z reálné ekonomiky víceméně potvrzují hlavní scénář ČNB ohledně pokračující recese.

Říjnový průmysl zpomalil, kvůli opětovnému zhoršení v dostupnosti subdodávek v některých odvětvích v čele s automotive. Relativně slabé byly také tržby v klíčových službách (real estate, doprava) a zejména maloobchod. Lidé sice v obchodech meziročně utrácejí celkově o 17,7 % více, reálně za to ovšem nakoupí o zhruba 6,4 % méně než před rokem. Říjnová čísla jsou tak zatím v souladu s očekáváním pokračující recese, otázkou bude jen její intenzita - ČNB kreslí pro konec tohoto roku mezikvartální propad o 1,3 %, zatímco my podobně jako trh o poznání méně (-0,6 % mezikvartálně). A poslední sada čísel zatím tak pesimisticky jako poslední prognóza ČNB nevyznívá.



To však samo o sobě nebude důvodem pro změnu postoje k úrokovým sazbám v holubičím táboře v bankovní radě. Holubice mohou více akcentovat nižší inflační trajektorii ke konci tohoto roku (16,1 % versus 18,1 %), která je sice daná započítáním energetického úsporného tarifu, přispěla ovšem k o něco rychlejšímu označkování inflačního vrcholu. Současně také ve prospěch stability sazeb bude hrát přirozeně silnější koruna - oproti prognóze o více než 1,5 % silnější.



Celkově však předpokládáme, že centrální banka nebude chtít dělat v dosavadní komunikaci výraznější změny. Zopakuje potřebu držet úrokové sazby delší dobu beze změny, ponechá ve hře i jejich případný další růst, a současně zopakuje závazek tlumit na devizovém trhu svými intervencemi nadměrnou volatilitu. Tato komunikace v kombinaci s globálně slabším dolarem v uplynulých týdnech pomohla koruně zbavit se nepříjemného letního tlaku, v průběhu kterého centrální bankéři museli prodávat relativně velké objemy devizových rezerv.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna dál v předvánočním čase posiluje, a to nehledě na relativně vysoké globální nejistoty a spíše slabší výkony akciových indexů v posledních seancích. Pozitivní roli může sehrávat pokles cen plynu v Evropě v posledních dnech, který reflektuje jednak o něco teplejší počasí a současně také novou dohodu ministrů EU na dynamickém zastropování cen plynu. Koruna se tak dostala pod 24,20 EUR/CZK a je o více než 1,5 % silnější, než předpokládala podzimní prognóza centrální banky. I tak nečekáme, vzhledem ke koruně, po dnešním zasedání ČNB výraznější změnu v komunikaci.



Eurodolar

Eurodolar setrvává v okolí 1,06 EUR/USD a výraznější impuls mu nedodala ani čerstvá data z eurozóny. Německé ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně opět klesly nad očekávání svižným tempem (-3,9 %), a to především z titulu levnějších energií, které reflektují nedávný vývoj na komoditních trzích. Souhrnně za celou eurozónu byl včera zveřejněn také index spotřebitelské důvěry za prosinec, který potřetí v řadě mírně vzrostl, nadále však setrvává na historicky nízkých úrovních z důvodu bezprecedentní eroze reálných příjmů a převládající nejistoty.