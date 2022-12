Sazby budou spíše nad mediánem odhadů a pak tam zůstanou, domnívá se prezidentka clevelandského Fedu

Prezidentka Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester hovořila na Bloombergu o svých odhadech dalšího vývoje sazeb v USA. Její predikce sazeb na konci příštího roku jsou „trochu výš než medián“ odhadů dalších členů vedení centrální banky. Ekonomka totiž považuje inflační tlaky za „trochu vytrvalejší“. Fed přitom musí posouvat sazby ještě více do restriktivní oblasti a „musí tu zůstat nějaký čas“, aby se inflace vydala udržitelným způsobem směrem dolů.



Zmíněný medián se nyní pohybuje mezi 5 – 5,25 %, Mester je „trochu nad tím“. Na straně inflace sice již „přišly nějaké vítané zprávy, ale stále se nachází příliš vysoko“, proto musí jít sazby dál nahoru. Ekonomka k tomu dodala, že vidí povzbudivý vývoj v některých oblastech, ale neplatí to o službách, kde podle ní cenové tlaky přetrvávají. Opačné signály přichází ze strany cen zboží a komodit.



Ekonomka zmínila, že dostává často dotazy na to, proč se centrální banka zaměřuje hlavně na jádrovou inflaci, která neodráží ceny energií a potravin. Jde totiž o ceny, které výrazně ovlivňují nákupy běžných lidí. Ona na to odpovídá, že se Fed snaží odhadovat, jakým směrem se inflace ubírá. Ceny energií a potravin jsou přitom vysoce volatilní a mohou tudíž ztěžovat odhady trendu.



Celková i jádrová inflace ukazují, že vrcholu již mohlo být dosaženo. Mester ale považuje za důležité, aby existovalo více důkazů opadajících inflačních tlaků. Následující graf ukazuje vývoj tržních očekávání a očekávání Fedu ohledně jádrové inflace na konci roku 2023. Odhad centrální banky nyní leží výrazně výš než odhady trhů:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Na otázku týkající se snižování sazeb ekonomka odpověděla, že podle ní budou muset sazby zůstat nad 5 % po celý příští rok. A teprve poté, co budou jasné důkazy klesajících inflačních tlaků, přijde další fáze. První fází byl přitom pohyb sazeb směrem do restrikce. Nyní se nacházíme ve fázi druhé, kdy sazby působí kontrakčně, ale restrikce se bude ještě zvyšovat. S tím, že většina ze zástupců Fedu se nyní domnívá, že dostatečné utažení přijde ve chvíli, kdy se sazby dostanou nad 5 %. A případné změny budou záviset na nových datech z ekonomiky.

Zdroj: Bloomberg