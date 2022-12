Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí rostla rychleji, než uváděly odhady

Ekonomika Spojených států ve třetím čtvrtletí vzrostla v přepočtu na celý rok o 3,2 procenta, zatímco ve druhém čtvrtletí o 0,6 procenta klesla. Ve své konečné zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu. Zlepšilo tak svůj předchozí odhad z konce listopadu, podle kterého růst ve třetím čtvrtletí činil 2,9 procenta.



Řada analytiků nicméně podle agentury AP nadále předpokládá, že největší ekonomika světa bude zpomalovat a pravděpodobně se v příštím roce dostane do recese. Hospodářskou aktivitu brzdí totiž zvyšování úrokových sazeb, jehož prostřednictvím se americká centrální banka (Fed) snaží dostat pod kontrolu inflaci.



"Navzdory rychlému zvyšování úrokových sazeb nyní ekonomika roste a domácnosti stále utrácejí," uvedla analytička Rubeela Farooqiová ze společnosti High Frequency Economics. "V roce 2023 však očekáváme pomalejší růst," dodala.



Fed tento měsíc zvýšil svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 procenta. Tempo zvyšování úroků tak proti předchozím zasedáním sice zpomalil, zároveň však signalizoval, že úroky budou ještě určitou dobu pokračovat v růstu.