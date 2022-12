Víkendář: Těžší než predikovat vývoj inflace je předpovídat dlouhodobý technologický rozvoj

Lawrence H. Summers míní, že i přes zaznamenaný pokles inflace je Fed svou politikou „na správném místě“. Nemá přitom podle něj cenu diskutovat o relativních detailech v predikcích sazeb, důležitá je flexibilita (viz první část. Ekonom následně odpovídal na dotaz týkající se vývoje v Číně a technologického pokroku.



Summers míní, že Čína se posunula od povinného uzavírání ekonomiky a restrikcí k dobrovolným opatřením. Lidé totiž zůstávají doma více než před pár týdny a podle ekonoma zemi čeká několik náročných týdnů. Bude se totiž ukazovat, jaké změny přinese tento posun ve společnosti a v politice. K tomu Summers dodal, že oheň, který hoří nejintenzivněji, takto obvykle hoří nejkratší dobu. Takže problémy v Číně by z tohoto pohledu nemusely trvat dlouho.



Graf ukazuje vývoj čínské průmyslové produkce a maloobchodních tržeb. Podle posledních čísel retailové tržby meziročně klesají téměř o 6 %, tempo růstu produkce se snížilo na 2,2 %:





Zdroj: Twitter



Ekonom dostal otázku i na to, jaké dopady by mohl mít pokrok v oblasti jaderné fúze a umělé inteligence. Podle něj je dobré rozlišovat dva druhy technologií. Ten první lidstvu umožňuje dělat věci, které doposud dělat nemohlo. A ten druhý mu umožňuje dělat věci, které doposud dělalo, ale levněji. Umělá inteligence by patřila do skupiny první, fúze potenciálně do druhé. První skupina je přitom podle Summerse „mnohem fundamentálnější než ta druhá, což ukazuje třeba oheň či vynález kola.“



U fúze je ekonom podle svých slov opatrný s tím, jak rychle by tato technologie mohla být používána v praxi a jak rychle by se skutečně mohla rozšířit. Zmínil v této souvislosti padesátá léta, kdy se hovořilo o tom, že díky jaderné energii bude energie velmi levná a vysoce dostupná. „Ukázalo se, že tomu tak úplně není, třeba kvůli vysokým kapitálovým nákladům,“ dodal expert. Technologický pokrok v oblasti umělé inteligence či třeba kvantových počítačů by pak podle něj mohl být významnější.

Těžší než predikovat vývoj inflace a nezaměstnanosti je předpovídat dlouhodobý technologický rozvoj, dodal ekonom ke svým předchozím úvahám. Z hlediska snižování emisí by pak bylo lepší, pokud bychom našli levné cesty výroby čistých energií, než když „budeme extrémně zdražovat uhlík“.



