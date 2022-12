Víkendář: Fed je zhruba na správném místě, situace není tak špatná

Podle Bloombergu poslední čísla týkající se inflace mohou indikovat, že „situace není tak špatná“. Jay Powell ovšem řekl, že jeho postoj se nemění. Změnil svůj názor na další vývoj monetární politiky Lawrence H. Summers, který před vysokou inflací varoval už na počátku roku 2021 a doposud prosazoval další monetární utahování?



Ekonom na Bloombergu řekl, že situace je skutečně lepší, než se zdálo. Nicméně Powell podle něj „stojí na správném místě“ a je si vědom toho, že nejistota je vysoká a další vývoj lze jen těžko předpovídat. Velkou chybou by pak bylo, pokud by americká centrální banka nedokázala dál snižovat inflaci. Powell také správně odmítá současné úvahy o změně inflačního cíle a udržuje si dostatečnou flexibilitu pro další kroky.



Ohledně úvah o recesi Summers připomněl rčení, podle kterého „trvá déle, než přijde to, co očekáváme, ale pak to přijde rychleji, než se čeká.“ Recese se totiž navzdory předpovědím stále nedostavuje, ale podle ekonoma může nastat okamžik, kdy by hospodářská aktivita najednou prudce klesla. Roli by v tom mohl hrát i akciový trh a reakce investorů na klesající ziskovost obchodovaných firem.





Podle ekonoma je možné, že firmy nyní nepropouštějí zaměstnance v obavách, že na napjatém trhu práce by pak v případě potřeby jen těžko hledaly nové. Výrazný obrat v jejich chování by pak ale mohlo přinést uvolnění podmínek na trhu práce, protože firmy by tyto obavy ztratily a začalo by propouštění. Fed tak má před sebou velké výzvy a v tuto chvíli „je zhruba na správném místě“.



Nemístně velké vzrušení podle ekonoma panuje ve vztahu k predikcím dalšího vývoje sazeb od zástupců Fedu. Ty shrnuje takzvaný „dot plot“ a Summers míní, že mu je nyní věnována příliš velká pozornost a debatuje se o detailech. Připomněl, že odhady z doby před rokem, rokem a půl, se lišily až o 3 procentní body. Nyní je podle ekonoma situace mnohem lepší, konsenzus užší a to, zda sazby porostou ještě dvakrát či třikrát, je relativní detail.



Zdroj: Bloomberg