Výjimečnost dolaru mizí, domnívá se hlavní ekonom banky ANZB

Centrální banky se posunuly od politiky uplatňované během pandemie, protože se snaží snížit inflaci. To, co udělala japonská centrální banka, odpovídá tomuto globálnímu posunu a z tohoto pohledu nešlo o překvapivý krok. V reakci na posunutí tolerančního pásma pro výnosy desetiletých vládních dluhopisů v Japonsku to uvedl Richard Yetsenga, který působí jako hlavní ekonom v Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Jaký je jeho výhled pro měnové trhy?



Podle ekonoma je překvapivé, jak je ekonomická aktivita odolná vůči dosavadnímu monetárnímu utahování. Z globálního pohledu ve vztahu k inflačním tlakům pak pomohla slabost čínského hospodářství. Bez ní by totiž podle experta byly inflační tlaky znatelně větší, mimo jiné kvůli vyšším cenám komodit. Yetsenga se ale domnívá, že letos bude čínské hospodářství sílit. Opačný vývoj nastane v USA a dalších zemích, kde bude již plně znát efekt monetární kontrakce. Čína tak z hlediska globálního růstu bude tento rok vyvažovat oslabení některých vyspělých zemí.







Ekonom je podle svých slov překvapen tím, jak moc se stále hovoří o inflaci jako o důsledku vývoje na nabídkové straně ekonomiky. Je totiž patrné, že i přes dosavadní utahování zůstává poptávka stále hodně silná. To podle experta ukazuje na silné poptávkové inflační tlaky. Nicméně letos už by se měl projevit efekt změny v monetární politice a inflace by měla klesat, i když ne přímo k inflačním cílům centrálních bank.

Co to vše znamená pro americký dolar? Yetsenga se domnívá, že dolarový vrchol je již za námi. Tedy že kurz americké měny nedosáhne na nová cyklická maxima. Zmíněný posun v politice BoJ přitom podle něj zůstává jedním z faktorů, které ukazují tímto směrem. Právě extrémně uvolněná politika japonské centrální banky totiž v roce 2022 významně přispívala k síle dolaru. Podobné to bylo u geopolitických tenzí, které podle experta nezmizely, ale přece jen slábnou. To ovšem „bere dolaru jeho výjimečnost“.



K razantnějšímu utahování se kloní další centrální banky a i to nahrává oslabování dolaru. Podle experta ale nepůjde o nic dramatického, na to by americký Fed musel začít s monetárním uvolněním. A to je „ještě hodně, hodně daleko.“



Zdroj: Bloomberg