Indie je díky stavebnictví hlavním tahounem ocelářského průmyslu

Globální poptávku po oceli zachraňuje Indie. Čínský stavební sektor je stále v útlumu a USA a Evropa pravděpodobně směřují do recese. Indie, která by mohla příští rok předstihnout Čínu a stát se nejlidnatější zemí světa, je naopak uprostřed stavebního rozkvětu a premiér Naréndra Módí usiluje o modernizace silnic, železničních sítí a přístavů s cílem vyrovnat se Číně jako výrobnímu centru. Poptávka po oceli je zde proto na vzestupu, upozornila agentura Bloomberg.



Podle Světového sdružení ocele (WSA) by poptávka po oceli v Indii měla příští rok vzrůst o 6,7 procenta na zhruba 120 milionů tun. To je nejrychlejší růst z velkých ekonomik. Podobné tempo vykáže Indie i letos. Již před několika lety Indie předstihla USA a stala se po Číně druhým největším konzumentem ocele na světě.



"Fáze budování státu v každé ekonomice vyžaduje hodně ocele a komodit," řekl náměstek výkonného ředitele největšího producenta oceli v zemi Steel Džajant Ačarja. Podle něj se Indie v tomto desetiletí nachází v této fázi a do roku 2030 by mohla vzrůst spotřeba ocele v zemi na více než 200 milionů tun.



Příznivý výhled poptávky po oceli vyvolal silnou aktivitu v zemi. Firma ArcelorMittal Nippon Steel India plánuje v nadcházejícím desetiletí více než ztrojnásobit kapacitu na 30 milionů tun. Možnost zřízení ocelárny v Indii zkoumají také jihokorejská ocelárna Posco Holdings a indický magnát Gautam Adani, nejbohatší muž v Asii.



Indie je schopna si sama vyrobit většinu ocele pro svoje potřeby, v poslední době je ale nucena stále více dovážet, aby uspokojila prudký růst poptávky. Podle vládních údajů stoupl dovoz od dubna do října ve srovnání se stejným obdobím loni o 15 procent na 3,1 milionu tun.



Místní producenti se začínají obávat záplavy levného dovozu, protože poptávka v zemích, které jsou tradičními producenty ocele, slábne. Čína se v říjnu na celkovém dovozu ocele do Indie podílela více než čtvrtinou a vládní údaje ukazují, že do země se dostává i ocel z Ruska. Svaz indických ocelářů si ale stěžuje, že kvalita části dovážené ocele je pod standardem a žádá úřady, aby zajistily, že dovozy budou za konkurenceschopné a mezinárodní ceny a kvalita bude odpovídat indickým standardům.



Navzdory vysokému růstu však Indie ve spotřebě ocele stále zaostává za konkurenční asijskou velmocí. Poptávka po oceli v Číně má příští rok činit 914 milionů tun. Bude tak téměř osmkrát vyšší, než poptávky v Indii, odhaduje WSA.

Zdroj: ČTK, Bloomberg