Akcie starého kontinentu čekají na výraznější impuls

Předposlední obchodní den roku 2022 započal v Evropě s obavami z rozvolnění čínských covidových restrikcí a s lehce negativní bilancí. Širší index STOXX Europe 600 se zatím neposunul oproti své včerejší zavírací hodnotě ani o více než jednu desetinu procentního bodu, německý DAX si připisuje 0,1 % a britský FTSE 100 klesá téměř o 0,1 %.



Daří se především akciím dánské biotechnologické společnosti Bavarian Nordic A/S (BAVA), která se zaměřuje na vývoj, výrobu a komercializaci vakcín proti infekčním onemocněním a imunoterapii rakoviny. Společnost od nadcházejícího roku v rámci společného programu s americkým ministerstvem obrany bude moci čerpat z rozpočtu ve výši 55 milionu dolarů, který navíc bude v případě úspěšného postoupení do 3. klinické fáze testování její nejnovější vakcíny navýšen až na 83 mil. USD. Své doporučení k nákupu tohoto titulu vyjádřilo 7 z 10 analytiků oslovených agenturou Bloomberg, přičemž jediné doporučení pro prodej je až z 20. května tohoto roku. Průměrná cílová cena je podle těchto analytiků na hodnotě 390 dánských korun, což by vzhledem k současné hodnotě kolem 210 DKK představovalo zhruba 85% zhodnocení. Tento titul právě roste o více než 3,5 %.



Index PX je téměř na hodnotě kde včera svůj obchodní den uzavíral. (CEZP) přidává 0,2 % a (BKOM) odepisuje 0,3 %.



V USA se dnes bude ve 14:30 zveřejňovat zřejmě nejdůležitější položka tamějšího ekonomického kalendáře tohoto týdne, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, kterých se dle analytického konsenzu očekává 225 tisíc. V 17:00 pak budou ještě zveřejněny zásoby ropy.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2116 -0.0484 24.2340 24.1753 CZK/USD 22.7585 -0.2739 22.8245 22.6980 HUF/EUR 400.0927 -0.4279 403.2300 399.7000 PLN/EUR 4.6982 0.1694 4.7052 4.6862

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4074 -0.0022 7.4243 7.3893 JPY/EUR 142.3000 -0.2324 142.4110 141.8509 JPY/USD 133.7720 -0.4302 133.8820 133.5560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8846 0.1563 0.8848 0.8822 CHF/EUR 0.9845 -0.1298 0.9867 0.9835 NOK/EUR 10.5407 0.3523 10.5537 10.5012 SEK/EUR 11.1503 0.2946 11.1615 11.1130 USD/EUR 1.0637 0.2200 1.0659 1.0610

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4892 0.3872 1.4899 1.4799 CAD/USD 1.3590 -0.1249 1.3609 1.3582