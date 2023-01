Nad ubitými americkými dluhopisy visí hrozba dalších ztrát

Rok 2022 znamenal pro trh s americkými dluhopisy vskutku historický propad. Otázkou nyní je, zda rok 2023 přinese něco smysluplnějšího - ve smyslu oživení, napsal list The Wall Street Journal.

Americké dluhopisy jsou obvykle bezpečná investice. Za posledních 12 měsíců ale zaznamenaly ztráty, které zdaleka předčily vše, co investoři ve svých kariérách často zažili. Agregátní index amerických dluhopisů od Bloombergu klesl o 13 %, čímž snadno překonal svůj předchozí nejhorší rok v zaznamenané historii sahající do 70. let. To bylo v roce 1994, kdy klesl o 2,9 procenta.



Investoři byli nuceni opakovaně zvyšovat svá očekávání ohledně toho, jak vysoko Federální rezervní systém (aka americká centrální banka) zvýší krátkodobé úrokové sazby v boji proti nejhorší inflaci za několik desítek let. Prudký pokles cen dluhopisů byl v mnoha ohledech na finančních trzích dominantní silou, která zvyšovala výpůjční náklady a přispívala k dvouciferným ztrátám u akcií.



Navzdory propadu dluhopisů v roce 2022 a kritice, kterou Fed sklidil kvůli tomu, že pomalu reagoval na inflaci, byli investoři důsledně optimističtější než centrální banka. To nadále trvá: investoři totiž předpovídají nižší úrokové sazby než Fed. To je schizma, které podle některých analytiků a obchodníků představuje značné riziko, že loňský výplach bude nakonec ještě delší.

„Myslím si, že je to stejná dynamika, která se odehrává celou tu dobu, čili trh si myslí, že je v tomto chytřejší než Fed,“ řekl Thomas Simons, ekonom peněžního trhu ve společnosti Jefferies LLC, která byla jednou z prvních na Wall Street, kdo v roce 2021 začal bít na poplach ohledně nebezpečí déle trvající inflace.

Primární důvod nejnovějšího optimismu investorů je prostý. Na počátku listopadu dostali investoři nejlepší měsíční zprávu o inflaci za více než rok. O čtyři týdny později následovala ještě lepší zpráva.

Přestože hlavní index spotřebitelských cen za listopad byl stále o 7,1 procenta vyšší než před rokem, takzvané jádrové ceny -- bez volatilních cen potravin a energií -- vzrostly pouze o 0,2 procenta oproti předchozímu měsíci.

Hlavní podíl na tomto zpomalení měl dlouho očekávaný pokles cen základního zboží dlouhodobé spotřeby, jako jsou televizory a ojetá auta, v důsledku zvýšené nabídky tohoto zboží a klesající poptávky.

Zatímco oficiální míra inflace v bydlení zůstala zvýšená, investoři a představitelé Fedu se od té doby stále více dívají mimo tato čísla, protože odrážejí nájemné z nových i stávajících pronájmů namísto pouze nových pronájmů, které v poslední době klesají.

"Pozorujeme mnoho známek, že inflace opět klesá," řekl Ryan Detrick, hlavní stratég trhů ve finanční poradenské společnosti Carson Group. "To jistě vypadá tak, že jak rychle to šlo nahoru, tak rychle by to mohlo jít dolů."

Ale předseda Fedu Jerome Powell nedávno zdůraznil, že i v posledních měsících docházelo u jádrových služeb mimo bydlení k pouze mírnému zpomalení růstu cen. To je oblast ekonomiky, která je považována za nejcitlivější na mzdové náklady, které vykazovaly jen málo známek zpomalení. Tvoří také velký podíl Fedem upřednostňovaného ukazatele inflace, což je index cen výdajů na osobní spotřebu.

"Fed říká, v pořádku, jsme spokojeni s některými údaji o inflaci, ale pořád hodně nespokojeni s její velkou složkou, což bude vyžadovat vyšší úrokové sazby,“ řekl Simons z Jefferies.

V tom také vězí potenciální konflikt. Investoři sázeli podle cen úrokových derivátů na konci prosince na to, že referenční sazba Fedu se bude na konci roku 2023 nacházet kolem 4,6 % – výrazně pod mediánovou prognózou Fedu ve výši 5,1 %. Divergence pro konec roku 2024 byla ještě širší; investoři sázeli na 3,4% sazbu ve srovnání předpovědí Fedu na 4,1 %.

Pokud Fed tyto prognózy nepotvrdí a nepřikloní se brzy ke snížení sazeb, dluhopisy i akcie by podle některých analytiků mohl čekat další těžký rok. Investoři do dluhopisů budou totiž pravděpodobně nuceni zaujmout stanovisko, které by mohlo mít blíže k jestřábímu postoji, jenž zaujal Fed. To by mohlo znamenat další pokles cen dluhopisů, rostoucí výnosy a hlubší výprodeje akcií. Někteří správci portfolií přitom varují, že valuace jsou v řadě sektorů i nadále problematické.

Investoři do dluhopisů nicméně mohou naději směrem do roku 2023 částečně nacházet v tom, že průměrný výnos dluhopisů v indexu Bloombergu se vyšplhal na 4,7 % z 1,75 % na začátku roku 2022. To by mohlo usnadnit dosahování kladného výnosu i navzdory pokračujícímu poklesu cen dluhopisů.

I tak ale ti investoři do dluhopisů, kteří jsou ohledně roku 2023 opatrně optimističtí, uvedli, že jsou na špatné zprávy o inflaci připraveni reagovat mnohem rychleji než na začátku loňského roku.

Ed Al-Hussainy, seniorní analytik měn a sazeb ve společnosti Columbia Threadneedle Investments uvedl, že jeho tým nastavil pozice ve svých portfoliích tak, aby těžily z klesajících výnosů, zejména u dlouhodobějších dluhopisů. Dlouhodobější dluhopisy by podle něj v roce 2023 měly více než loni profitovat ze situací, kdy ceny akcií klesnou – zvláště když to vypadá, že americká ekonomika vstupuje do recese. Přesto se jeho tým bude na začátku tohoto roku soustředit na mzdy a bude prý jednat rychle, pokud budou i nadále překonávat očekávání.

Největším problémem nebyla pro mnoho investorů v roce 2022 ani tolik ekonomická data, uvedl také Al-Hussainy. Byla to podle něj skutečnost, že "jsme byli do určité míry zaslepeni historií" a drželi se příliš dlouho přesvědčení, že inflace se rychle vrátí do hodnoty před pandemií.

Zdroje: Bloomberg