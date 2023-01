Při konsolidaci veřejných financí je třeba řešit také otázku příjmů, včetně některých daní, uvedl ministr Jurečka

Pokud vláda myslí vážně konsolidaci veřejných financí, musí řešit také otázku příjmů. Novinářům to před dnešním jednáním vlády řekl ministr práce a sociálních věcí a aktuálně také ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Souvisí to podle něj i s některými daněmi.



Kabinet už dříve avizoval, že plánuje revizi programového prohlášení. Hotova by měla být do konce prvního čtvrtletí letošního roku. Vláda zdůvodňuje nutnost změny dopady ruské invaze na Ukrajinu a energetické krize, které nebylo možné v době vzniku programového prohlášení předpokládat.



"Stát musí dokázat více šetřit, být úspornější, efektivnější. Musíme se podívat na opatření v oblasti úspor, ale pokud myslíme vážně konsolidaci veřejných financí a mít tady jasnou strategii, jak snižovat schodky státního rozpočtu, potřebujeme se podívat také na otázku příjmů. To souvisí i s některými daněmi," poznamenal Jurečka.



Umí si představit, že některé úpravy mohou platit po přechodnou dobu například dvou až tří let. "Rozhodně platí to, že nemůže tady být společnost, která funguje na principu kapitalizace zisku a socializace ztrát," uvedl vicepremiér. Uvedl také, že když stát poskytuje pomoc podnikatelským subjektům v době krize, mohla by být spojena s tím, že v okamžiku, kdy krize skončí a firmě se opět daří, mohla by alespoň část podpory postupně vracet státu.