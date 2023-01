Víkendář: Co by přesvědčilo Tesla medvěda ke změně názoru?

Jedním z nejdiskutovanějších investičních témat současnosti je pokles akcií Tesly, který v minulém roce předčil všechny předchozí roční ztráty. Na Yahoo Finance hovořil o společnosti a jejích akciích analytik Roth Capital Craig Irwin, který byl označen jako „Tesla medvěd“. Myslí si, že by titul mohl v roce 2023 smazat alespoň část svých ztrát?



Irwin rozptýlil možné pochyby o svém postoji hned na začátku rozhovoru poukázáním na svůj cenový cíl, který dosahuje 85 dolarů. Doporučení má u akcií Tesly neutrální a jak sám řekl, jeho cíl patří mezi ty nejnižší na trhu. Základem jeho pohledu je srovnání Tesly s automobilkami, jako je , které vyrábí řádově vyšší počet vozů. A Muskova firma „nemá nic, co by neměla také.“



Minulý rok přinesl na trhu s elektromobily rostoucí konkurenční tlak a nepotvrzuje se, že by „operovala ve vakuu“. Za „denní sny“ pak analytik považuje teze, podle kterých bude prosperovat v oblasti robotaxíků a podobně. Irwin uznává, že firma tu dosahuje pokroky, ale ty nejsou zdaleka takové, jak by si tvůrci těchto snů přáli. Masivní předražení akcií firmy tak minulý rok korigovalo a „spadlo na zem“.







Krátkodobě bude cena akcií Tesly podle experta ovlivněna i tím, jaký bude vývoj v Twitteru. Nicméně automobilka čelí i fundamentálním problémům, které se projevují tím, že nabízí slevy. Irwin proto drží svou cílovou cenu na zmíněných 85 dolarech za akcii, což je nyní přibližně 30 % pod tržní cenou. Na otázku, zda nesníží své odporučení na „prodat“, pak analytik odpověděl, že je velmi optimistický ohledně samotné elektromobility, „elektromobily jsou totiž nevyhnutelné.“



Tesla je podle Irwina ve svém odvětví průkopníkem a Musk má stále „páky“ na to, jak zvýšit úspěšnost své společnosti. Analytik míní, že jednou z nich by byl malý elektromobil za nízkou cenu, ale se touto cestou zatím nevydává. Chybu pak podle experta dělá i v tom, že se více nezaměřuje na indický trh. Pokud by v těchto oblastech nastala změna, Irwin by podle svých slov byl připraven svůj pohled na společnost změnit právě proto, že jinak jde o dominantní firmu a celý trh vypadá velmi dobře. „Nyní jsou ale lepší místa, kam dát peníze.“



Irwin v souvislosti s takzvaným zákonem o snížení inflace IRA a vládní podporou při nákupu elektromobilů uvedl, že Tesle nepomáhá, pokud má Elon Musk poněkud antagonistické vztahy s jednou z hlavních politických stran. Pokud by se pak vozy Tesly nedostávaly do skupiny podporovaných elektromobilů, musela by firma reagovat svými prodejními cenami tak, aby udržela svou konkurenceschopnost. K tomu expert dodal, že diskonty nesedí na obrázek růstové firmy, za kterou je stále považována.



Zdroj: Yahoo Finance