Pro akcie to teď bude těžké? Pohled Rogera Altmana z Evercore

Roger Altman ze společnosti se domnívá, že pro akcie nebude zbytek roku moc přívětivý. Přispívá k tomu mimo jiné růst výnosů vládních dluhopisů, který zvyšuje jejich atraktivitu, a tudíž ubírá na zajímavosti akciím. Navíc je podle ekonoma ještě dlouhá cesta k tomu, aby se inflace dostala na cíl centrální banky, a to se projeví i na monetární politice.



Altman uvedl, že sazby nutně nemusí růst, ale jejich pohled „je v dost vzdálené budoucnosti“. Ekonomická aktivita přitom podle něj „sice pomalu, ale přece jen ochlazuje.“ Znát to je například na trhu s bydlením či v určitých segmentech trhu práce. U akcií pak hrají roli i valuace, které jsou „podle historického standardu stále dost vysoko“. Střednědobý výhled pro akciový trh tak radostný není, míní expert.



Mohl by další vývoj směřovat ke stagflaci, tedy ke kombinaci vyšší inflace a nízkého tempa ekonomického růstu? Na tuto otázku ekonom odpověděl, že americká centrální banka podle něj ve druhé polovině příštího roku dosáhne inflačního cíle. Inflace se tedy dostane ke 2 % a v tomto smyslu se nedá hovořit o prostředí stagflace a už vůbec ne o opakování sedmdesátých let. Altman se také domnívá, že Fed v listopadu sazby nezvedne a je možné, že v tomto cyklu už k dalšímu růstu sazeb nedojde vůbec.



O těžkém prostředí pro akciové investory hovořil na CNBC i Paul Tudor Jones z Tudor Investment. Vedle geopolitických tenzí v této souvislosti zmínil i fiskální politiku v USA, která podle něj bude vyžadovat úplně jiný způsob uvažování. Nejde přitom o náhlý externí šok, který nikdo neočekává. Jedná se o postupný vývoj, který má podle investora „očividné řešení“ a který bude třeba řešit.



Tudor míní, že téma fiskální politiky a zadlužení ještě není součástí amerického politického dialogu. Je přitom třeba zabránit tomu, aby vyšší sazby táhly nahoru zadlužení, které by se následně obratem projevilo v dalším zvyšování sazeb. Dialog o tomto tématu by tak měl být ústředním tématem dalších prezidentských voleb. Investor přitom míní, že současná situace má kořeny v době prezidentství Donalda Trumpa. Ten výrazně snížil daně v době, kdy byla ekonomika silná. A vše pak zhoršil Biden svou fiskální politikou. „Ani jeden z nich nemůže být dalším prezidentem,“ míní Tudor.





Zdroj: CNBC