Boeing navýšil dodávky letadel meziročně o 41 pct. Stále výrazně zaostává za Airbusem

Americký výrobce letecké techniky loni dodal zákazníkům 480 osobních a nákladních letadel, což je zhruba o 41 procent více než v předchozím roce. Za evropským Airbusem, který dodal 661 strojů, ale americký podnik výrazně zaostal, i když Airbusu se zase nepodařilo splnit svůj původní cíl. zveřejnil údaje za rok 2022 ve svém sdělení. Airbus vydal svou zprávu záhy po něm.



Airbus překonal číslo 480 už na podzim. Zůstal tak čtvrtým rokem největším výrobcem letadel na světě.



Pro je ale výsledek za rok 2022 nejlepší od roku 2018, podnik pak zasáhla krize kolem letounů 737 MAX, jejichž provoz byl na jaře 2019 přerušen po dvou tragických nehodách, a také masivní zpomalení letového provozu kvůli pandemii covidu-19. Výrazné zlepšení nastalo ve čtvrtém kvartálu. Firma získala v loňském roce po odečtení storn 774 nových objednávek.



Loni byl zájem především o letouny typu 737 MAX na střední tratě, které dlouho nesměly na celém světě vzlétnout. Jen tato modelová řada tvořila 387 dodávek.



Boeing dále dodal 31 dálkových letounů 787 Dreamliner. To je více než dvojnásobný počet oproti předchozímu roku poté, co v srpnu vypršela více než roční pauza v jejich dodávkách.



Airbus dodal za celý loňský rok o osm procent více letadel než v roce předchozím. Kvůli problémům na straně dodavatelů ale zaostal za původním cílem plánovaných 720 strojů a posléze zhruba 700, kterého se vzdal začátkem prosince.



Pokud jde o objednávky, po odečtení storen jich evropský výrobce loni obdržel 820. To je nejvíce od roku 2017.