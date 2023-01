Dolar dál marně hledá oporu. Výsledky dnes dodají velké banky

Do dnešního dne hlavní trhy vstoupily ještě s podporou včerejších dat. Inflace byla nakonec přijata pozitivně akciovými i dluhopisovými trhy a zasloužili se o to svým dílem také bankéři z Fedu, kteří do své obvyklé rétoriky nepřidali nic jestřábího navíc. Sice prezentovali jiné názory, než převažují na trhu, ale z komentářů nebyla znát velká snaha je nějak napravovat. Z pohledu obchodování tak komentáře postupně ztrácejí na potenciálu hýbat s očekáváními.



Tom Barkin, James Bullard i Patrick Harker se shodují na tom, že sazby mají dál růst, mají rozdílné názory na rychlost růstu, ale dodávají, že ta není příliš důležitá. Za největšího jestřába byl jako obvykle Bullard, který preferuje rychlé zvýšení sazeb nad 5 procent. Opakuje se také odkaz na delší období vysokých sazeb a přílišný optimismus trhů ohledně inflace. Naproti tomu ale také zaznělo, že pravděpodobnost hladkého přistání stoupla.



Poté co tržní hráči bez problému vstřebali informace od jedněch bankéřů, o slovo se přihlásí další. Závěr týdne bude o výsledcích firem, a to především bank, když svá čísla zveřejní , a . Jde jednak o kondici samotných bank, která ovlivní dané akcie i celková očekávání ohledně dalšího průběhu výsledkové sezóny. Tento povahou cyklický sektor ale má navíc co říct také k ekonomickému vývoji, třeba skrze indikaci úvěrové aktivity, objemy vkladů nebo tvorbu rezerv. Velice sledované samozřejmě budou poskytované výhledy, které ovlivní pohled na riziko recese.



Akcie v Evropě dopoledne postupně navyšují své zisky a z klíčových indexů je na tom nejlépe nizozemský AEX (+0,9 pct). Americké futures jsou naproti tomu nepatrně v červeném. Kratší americké dluhopisové výnosy jdou "proti Fedu", tedy dál klesají, zatímco ty delší svou pozici příliš nemění. V Evropě vidíme pokles výnosů napříč křivkou.



Očekávání o Fedu podlamují nohy dolaru, kterému se už několik měsíců nedaří najít na hlavních párech pevnou půdu pod nohama. Dnes se sice eurodolar zastavil, ale současných 1,0840 znamená další krok kurzu směrem vzhůru. Rychle dolar slábne také k japonskému jenu, kterému navíc dodávají podporu očekávání dalších kroků BoJ směrem k utažení politiky.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0224 -0.0790 24.0610 23.9944 CZK/USD 22.1415 -0.0790 22.1905 22.1000 HUF/EUR 396.1587 -0.4010 398.7674 395.7028 PLN/EUR 4.6917 -0.1201 4.6995 4.6849

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2863 -0.3398 7.3444 7.2711 JPY/EUR 139.2985 -0.7407 140.4272 139.0327 JPY/USD 128.3985 -0.7345 128.7960 128.1170

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8867 -0.1464 0.8899 0.8861 CHF/EUR 1.0070 0.0551 1.0101 1.0050 NOK/EUR 10.7006 -0.4503 10.7595 10.6867 SEK/EUR 11.2642 -0.3089 11.3160 11.2530 USD/EUR 1.0849 -0.0041 1.0870 1.0830

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4329 -0.1863 1.4401 1.4296 CAD/USD 1.3343 -0.1885 1.3397 1.3322