Sazby hypoték v prosinci vzrostly nejvýše za 20 let, do Davosu se vrací Světové ekonomické fórum a futures jsou dnes smíšené

Petr Pavel podle konečných výsledků první kolo vyhrál se ziskem 35,4 procenta hlasů před předsedou ANO a expremiérem Andrejem Babišem, kterého volilo 34,99 procenta lidí. Úroková sazba vzrostla na nejvyšší úroveň za 20 let. Do Davosu se po dvou letech pandemie opět vrací Světové ekonomické fórum. EU a Velká Británie se blíží pobrexitové dohodě o Severním Irsku a bitcoin zahájil tento rok 28% rally. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,2 %.



Petr Pavel podle konečných výsledků první kolo vyhrál se ziskem 35,4 procenta hlasů (1,975.056) před předsedou ANO a expremiérem Andrejem Babišem, kterého volilo 34,99 procenta lidí (1,952.213). Třetí skončila Nerudová se ziskem zhruba 14 procent hlasů (777.080), Fischera volilo zhruba sedm procent lidí (376.705) a Hilšera 2,6 procenta lidí (142.912). Budoucím prezidentem České republiky se stane bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, pokud mu za dva týdny ve finále voleb opět dají hlas nejen jeho voliči z prvního kola, ale nově také alespoň výrazná část příznivců dalších kandidátů, které dříve doporučily volit strany vládní koalice.

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v ČR v prosinci vzrostla na 5,98 procenta z listopadových 5,96 procenta. Průměrná sazba patří k nejvyšším za dvacet let. Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 197 miliard korun , meziročně o 64 procent méně. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.Po dvou letech pandemie se Světové ekonomické fórum vrací zpět do alpského Davosu. Složení seznamu miliardářů je rozhodně odlišné, což odráží globální otřesy, které přesouvaly bohatství uprostřed válek, pandemie a rostoucí inflace . V centru pozornosti 53. zasedání, které potrvá do 20. ledna, mají být války a konflikty, ekonomické tlaky a změny klimatu, kterým čelí rozdělený svět. Delegace Ruska, které už 11 měsíců vede válku proti Ukrajině, bude chybět. Za Českou republiku se zasedání zúčastní ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který by měl podle programu fóra mluvit v úterý v bloku věnovaném energetice.Vyjednavači Spojeného království a Evropské unie se blíží k řešení, které má ukončit jejich dlouhodobý spor o obchodní ujednání v Severním Irsku po brexitu. Po uzavření dohody z minulého týdne o obchodních datech v reálném čase se obě strany blíží také k dohodě o clech zaměřených na snížení třenic mezi Velkou Británií a Severním Irskem.Bitcoin po prudkých výprodejích v roce 2022 vyskočil z úrovní na začátku ledna o více než 28 %. Zaznamenává tak nejlepší úvodní měsíc roku od 31% rally v roce 2020 před vypuknutím pandemie. Prudký nárůst pomohl zvednout celkovou hodnotu digitálních aktiv nad 1 bilion dolarů , což je úroveň z listopadu, kdy se zhroutila burza FTX, ukazují data CoinGecko.Náhlé znovuotevření Číny má nabídnout podporu ochabující světové ekonomice. Růstový impuls bude pociťován v odvětví služeb, jako je letectví, cestovní ruch a vzdělávání, když se Číňané poprvé od pandemie vydávají na mezinárodní cesty.