Klesající inflace není důkaz, že je hotovo, varuje ekonom

Olivier Blanchard byl jedním z ekonomů, kteří před pandemií uvažovali o tom, zda by nebylo přínosné zvednout inflační cíl. Podle podobných názorů by takový krok zvýšil prostor pro tradiční monetární stimulaci, tudíž i snížil potřebu jiných stimulačních nástrojů včetně fiskální politiky (viz první část rozhovoru zde). Blanchard ale samozřejmě uznává, že momentálně tento problém aktuální není a ve druhé části rozhovoru pro Bloomberg popisoval svůj pohled na současnou monetární politiku Fedu.



Ohledně současných snah o snížení inflačních tlaků Blanchard připomněl, že monetární politika funguje se zpožděním. To znamená, že utahování či případná stimulace musí skončit dříve, než budou zjevné jejich výsledky, jinak by došlo k přestřelení dané politiky. Ekonom se také domnívá, že některé faktory, které stály za současnou vysokou inflací, mizí bez ohledu na monetární politiku Fedu. Přes to vše ale podle Blancharda není správné považovat klesající inflaci za důkaz, „že je hotovo.“



BofA v následujícím grafu srovnává současný vývoj inflace v USA s dvěma historickými obdobími. Prvním z nich jsou sedmdesátá a osmdesátá léta, druhým doba po druhé světové válce:





Zdroj: Twitter



BofA v komentáři píše, že „inflační tlaky pravděpodobně dosáhly svého vrcholu... prozatím“. Banka tak poukazuje na to, že v popsaných dvou obdobích inflace po svém prvotním růstu klesla, po čase ale její tlak opět vzrostl a bylo dosaženo druhého vrcholu. Blanchard na závěr rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že nyní bude probíhat důležitá diskuse o tom, že se snahy o snížení inflace projeví na trhu práce. Jinak řečeno, jak velký růst nezaměstnanosti bude přijatelný.





Na Twitteru pak ekonom před pár dny vysvětloval své předchozí komentáře týkající se vztahu mezi současnou inflací a nezaměstnaností. Už v létě totiž hovořil o tom, že inflace podle něj výrazně klesne kvůli nižším cenám energií a potravin a polevujícím tenzím ve výrobních vertikálách. K tomu ale dodával, že „současná míra nezaměstnanosti se nachází pod svou přirozenou mírou“. Proto „nejde inflaci snížit udržitelným způsobem až k cíli centrální banky“.



Zdroj: Bloomberg, Twitter