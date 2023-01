Šest novoročních předsevzetí pro investory podle stratéžky Invesco

Vypůjčíme-li si výrok zesnulé královny Alžběty, byl rok 2022 pro akcie i dluhopisy skutečně "annus horribilis". Zjednodušeně řečeno, Federální rezervní systém a další centrální banky zpřísňovaly měnovou politiku mnohem více, než se očekávalo, protože rovněž inflace byla mnohem horší, než se očekávalo. Podle stratéžky Invesca Kristiny Hooper by mohl být rok 2023 bude pro investory lepší než rok 2022 a představuje několik novoročních předsevzetí pro investory na rok 2023, která by měli zvážit při úvahách o nadcházejícím roce.

Jak si možná vzpomínáte, členové Federálního výboru pro volný trh (FOMC) původně neočekávali zdaleka takové zpřísnění, jaké se loni odehrálo. V prosinci 2021 ukazoval "bodový graf" FOMC medián očekávané sazby federálních fondů do konce roku 2022 ve výši 90 bazických bodů. Ve skutečnosti sazba federálních fondů zakončila rok 2022 na úrovni 4,33 %. Právě toto velmi překvapivé a agresivní zpřísnění měnové politiky v roce 2022 negativně ovlivnilo ceny akcií i dluhopisů na mnoha hlavních trzích. Kromě toho se pod dvojí tlak dostala i čínská riziková aktiva, a to v důsledku velké vlny COVID na jaře loňského roku, která vedla k lockdownům a narušením dodavatelských řetězců a také k problémům v sektoru nemovitostí.



Ukázalo se, že loňský prosinec byl měsícem, na který se nezapomíná, což však na různých trzích znamenalo různé věci. Americké akcie zaznamenaly výrazné ztráty a zažily značnou cenovou erozi, k čemuž přispěla jestřábí tisková konference FOMC z 14. prosince. Čínské akcie v průběhu měsíce zaznamenaly výrazné zisky, protože politici zrušili regulaci vyplývající z COVID-19, čímž připravili půdu pro silné znovuotevření čínské ekonomiky. Na co se připravit letos a jaká předsevzetí pro investory se nabízí?



1. Nenechte se vyděsit těžkými časy.



Pravděpodobně největší chybou, které se investoři dopustili během globální finanční krize, bylo opuštění akcií, když byly na dně, čímž si zafixovali ztráty a přišli o účast na silném oživení akciového trhu, které následovalo. V roce 2023 nás pravděpodobně čekají geopolitické, ekonomické a tržní události, které investorům nahánějí strach. Připomeňte si, že v průběhu času, ať už se jednalo o jakoukoli událost, od Velké hospodářské krize přes kubánskou krizi až po válku v Perském zálivu, se akciový trh dokázal z této události oklepat (samozřejmě některé události se oklepávaly déle než jiné) a pokračovat ve vzestupu.



2. Očekávejte od trhů neočekávané.



Při pohledu na výkonnost jednotlivých tříd aktiv a sektorů podle kalendářních let v průběhu času je zřejmé, že trhy se mohou rychle měnit; dnešní lídři mohou být zítra vzadu, a naopak. Zajistěte, aby vaše portfolio bylo dobře diverzifikované. Zajistěte hlavně přiměřenou expozici vůči oblastem, které se zdají mít lepší relativní výkonnost – podle stratéžky Hooper sem patří rozvíjející se trhy.



3. Nečekejte na "dokonalé“ vstupy na akciový trh.



Investoři se neustále ptají, zda už akciový trh dosáhl svého dna; zjevně hledají ten ideální okamžik, kdy do trhu naskočit. Skutečnost je taková, že dokonalý vstupní bod nepoznáme, dokud se neohlédneme zpět. Domnívám se, že na začátku roku budeme pravděpodobně svědky značné volatility, protože budeme čekat na to, kdy Fed stiskne tlačítko "pauza". Očekávám současně, že v příštích měsících dojde k revizi zisků směrem dolů, což by také mělo vyvolat volatilitu. Ať už se jedná o retailového nebo institucionálního investora, průměrování dolarových nákladů může být rozumnou volbou, zejména v takovém tržním prostředí.



4. Hledejte potenciál v dluhopisech i mimo ně.



V roce 2023 očekává stratéžka mírné zisky – a značnou volatilitu – u hlavních tříd aktiv. Pozitivním vedlejším produktem agresivního utahování Fedu je však to, že příjmy jsou mnohem větší, než byly na začátku roku 2022. Investoři mohou těžit ze zajištění přiměřené expozice v dílčích třídách aktiv s pevným výnosem, jako jsou úvěry investičního stupně, komunální dluhopisy a kvalitnější dluhopisy s vysokým výnosem, které mají relativně slušné výnosy. Nezapomínejte také na potenciál příjmů z akcií vyplácejících dividendy a realitních investičních trustů (REIT). V prostředí nízkého nebo neexistujícího zhodnocení kapitálu může příjem významně ovlivnit celkový výnos.



5. Vytvořte si investiční plán a držte se ho.



"Na vlastní kůži jsem se přesvědčila o tom, co představuje rozhodnutí v investiční politice, když jsem před 20 lety zasedala ve správní radě malého soukromého nadačního fondu," uvádí Hooper. Rozhodnutí o investiční politice vytvořilo strukturu a disciplínu. Klíčové body o portfoliu, jako jsou pásma pro alokaci aktiv a jejich roční "čerpání", pak byly přijímány bez emocí. Když došlo ke globální finanční krizi a někteří členové výboru se vyděsili, prohlášení o investičních zásadách usměrňovalo portfolio – představte si, že vytvářelo jakousi ochranu, když se trhy hýbaly a emoce byly divoké.



6. Aplikujte stoické principy na investování



Stoicismus má praktické využití i pro dnešní investování. Stoikové věřili, že je důležité rozdělit život do dvou velkých kategorií: na to, co můžete zcela ovládat, a na to, co ovládat nemůžete (buď zcela, nebo částečně). Věřili, že je důležité soustředit se na věci, které můžete zcela ovládat. V oblasti investování to zahrnuje vytvoření investičního plánu, jeho dodržování a zajištění přiměřených příspěvků – dlouhodobá výkonnost portfolia a dosažení investičních cílů budou vedlejším produktem těchto kontrolovatelných činností v kombinaci s nekontrolovatelnou cestou trhů.



"V roce 2023 očekávám, že se bude investiční prostředí v průběhu roku zlepšovat, a věřím, že až vše skončí, bude rok 2023 pro investory lepší než rok 2022," dodává stratéžka. To samozřejmě neznamená příliš mnoho, vzhledem k tomu, jak propastný byl rok 2022. Výše uvedená předsevzetí však mohou být užitečná bez ohledu na to, jaký rok nás čeká.



Zdroj: Invesco