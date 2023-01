Fiskální politika to přehnala, říká ekonom. V budoucnu se může opět uvažovat o tom, jak zvýšit prostor pro monetární politiku

Olivier Blanchard, který mimo jiné působil jako hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu, hovořil na Bloombergu o dřívějších úvahách o změnách inflačního cíle. On sám uvažoval o jeho zvýšení z 2 % a v rozhovoru připomněl, že to bylo v době, kdy se nominální sazby nacházely velmi nízko, centrální banky je již nemohly dál snižovat a to omezovalo prostor pro stimulaci v případě, že by jí bylo třeba.



Zvýšení inflačního cíle bylo v době, o které hovořil ekonom, považováno za jednu z cest, jak zvýšit prostor pro případný pokles nominálních sazeb. Jinak řečeno, pokud by inflační cíl byl nastaven například na 3 %, sazby centrálních bank by se v průměru pohybovaly výše, než když se cíl nachází na 2 %. A s vyššími sazbami by se rozšířil rovněž prostor pro jejich pokles, který je zespoda omezen zhruba nulou.







Blanchard se domnívá, že vyšší inflační cíl, tudíž vyšší prostor pro stimulaci snižováním sazeb, by snížil relevanci jiných stimulačních nástrojů. „Sazby by totiž udělaly většinu práce. Pokud ji dělat nemohou, musí přijít na řadu fiskální politika.“ K té ekonom podotkl, že „může udělat příliš mnoho“, což byl i případ let 2020, a zejména 2021. Tehdy totiž podle Blancharda byla fiskální stimulace v USA příliš silná, což pomohlo k přehřátí hospodářství a vysoké inflaci.



Blanchard sám podle svých slov podporoval fiskální uvolnění. Bidenova vláda ale „udělala dvakrát či třikrát více, než bych prosazoval,“ dodal Blanchard. Inflační tlaky pak nejsou pouze výsledkem tohoto kroku, ale znatelně k nim přispěl. Na to pak musela reagovat i centrální banka utažením monetární politiky. K tomu ekonom podotkl, že současné sazby Fedu neleží z historického pohledu a s ohledem na současnou inflaci „zase tak vysoko“.



Blanchard souhlasí s tím, že debata o nutnosti zvýšení prostor pro tradiční monetární stimulaci není momentálně aktuální, řeší se problém opačný. Nicméně se podle něj v budoucnosti můžeme dostat opět do situace, kdy bude fiskální i monetární politika na straně stimulace čelit omezením. A tudíž se bude uvažovat o tom, jak tato omezení posunout.



Zdroj: Bloomberg