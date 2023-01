BofA: Fed přijde s větším zvyšováním sazeb, než si trhy myslí

Ethan Harris z BofA Securities byl podle CNBC schopen již v roce 2021 odhadnout, jak moc bude americká centrální banka v roce 2022 utahovat svou politiku. Nyní ekonom tvrdí, že Fed kráčí správným směrem a „zoufale se snaží přesvědčit trhy, že to myslí vážně.“



Dluhopisové trhy se totiž domnívají, že Fed začne ve druhé polovině letošního roku sazby snižovat. Dobře vypadají i akcie, ale Harris míní, že „Fed přijde s větším zvyšováním, než se trhy domnívají.“ Centrální banka hovoří o tom, že chce slabší ekonomiku, což je podle experta mírný výraz pro recesi. Inflace sice klesá kvůli vývoji cen komodit a menším tlakům v oblasti výroby zboží. To ale není oblast, na kterou se centrální banka zaměřuje. Jí jde o dlouhodobější inflační tlaky související do značné míry s vývojem mezd.



Na obrat v oblasti mezd musí podle ekonoma přijít výraznější ekonomické oslabení. Americké hospodářství přitom doposud „nespolupracuje“ a ekonomická aktivita se stále drží poměrně vysoko. Harris tak má na vývoj mezd a jeho vztah k inflaci odlišný názor než například Jeremy Siegel. Ten tvrdí, že vývoj mezd nelze vnímat jako něco, co tlačí inflaci nahoru. Mzdy totiž podle něj jen dohání předchozí vysoký růst cen.



Signály blížící se recese tedy podle Harrise nebudou stačit na obrat v americké monetární politice. Na CNBC ale poukázaly na ekonomovy predikce, podle kterých by se letos měla jádrová inflace snížit až k 2,5 %. To není daleko od cíle centrální banky ve výši 2 %. K tomu ekonom řekl, že blízko inflačnímu cíli se inflace nedostane v situaci, kdy je trh práce stále přehřátý. Fed dopustil, aby k tomuto přehřátí došlo. Nyní musí zajistit nápravu.





BofA tak počítá s dalším růstem sazeb, a to o 75 bazických bodů. O 50 bodů by měly vzrůst příští měsíc a v březnu o 25 bazických bodů. Což by mělo sazby dostat na 5 – 5,25 %. Pokud bude trh práce tou dobou stále silný, Harris předpovídá další růst sazeb nad tuto úroveň. Konec tohoto procesu by zajistilo jasné ochlazování inflace v sektoru služeb a na trhu práce, včetně rostoucího trhu práce a nižší tvorby pracovních míst.



Harris poukázal na znatelný pokles cen ojetých vozů. Ten ale přišel po předchozím mohutném růstu a tento vývoj podle ekonoma nepatří mezi signály, které by jasně ukazovaly na udržitelný obrat v inflaci. Na to musí nastat změna i ve zmíněných službách a na trhu práce.



Zdroj: CNBC